1만원대 이탈리안 수제 다이닝 지향점 압축 치즈 트롤리 서비스 도입…전용 메뉴 6종도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 이랜드이츠가 운영하는 이탈리안 다이닝 브랜드 ‘리미니’가 22일 서울 서초구 뉴코아아울렛 강남점에 ‘리미니 강남본점’을 리뉴얼 오픈한다고 밝혔다.

매장 규모는 기존 45평에서 56평으로, 좌석은 48석에서 68석으로 확장했다. 리뉴얼의 핵심은 식재료와 수제 공정을 고객이 직접 볼 수 있도록 한 ‘이탈리안 테이스팅 쇼룸’이다. 매장 외부 유리창 너머로 생면 파스타·바질페스토·아란치니를 만드는 과정을 볼 수 있다. 매일 아침 매장에서 반죽하고 생면을 뽑는 장면도 가까이에서 확인할 수 있다.

입구에는 부라타·프로볼로네·그라노파다노 등 치즈류와 엑스트라버진 올리브오일·트러플오일 등 이탈리아산 식재료를 볼 수 있는 라이브 쇼케이스를 마련했다. 테이블에서는 치즈와 올리브오일을 활용한 트롤리 서비스도 새롭게 선보인다.

강남본점에서만 맛볼 수 있는 전용 메뉴는 8종이다. ‘트러플 생면 딸리아뗄레’(1만9900원)는 매일 아침 매장에서 반죽해 뽑은 생면에 그라노파다노 치즈 크림소스와 트러플을 더한 메뉴다. ‘플라워 치즈 카치오페페’(1만9900원)는 카치오페페를 리미니식으로 만들었다. ‘프로볼로네 까르보나라 피자’(1만9900원)는 로마식 까르보나라를 피자로 재해석했다. ‘피넛 마스카포네 그린샐러드’(1만2900원)도 선보인다.

시즌별 메뉴 개발도 이어간다. 9월에는 무화과와 해산물을 활용한 가을 시즌 메뉴를, 11월에는 겨울 시즌 메뉴를 선보일 계획이다.

이랜드이츠 관계자는 “리미니 강남본점은 1만원대 이탈리안 수제 다이닝이라는 브랜드 방향을 식재료와 수제 공정, 테이블 경험으로 구현한 대표 매장”이라며 “가격 접근성을 유지하면서 이탈리안 식재료를 활용한 메뉴 경험을 강화하겠다”고 말했다.