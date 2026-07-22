[헤럴드경제=박종일 선임기자]유동균 마포구청장은 7월 21일 오후 마포중앙도서관 6층 세미나실에서 열린 ‘(재)마포인재육성장학재단 2026년 상반기 장학증서 수여식’에 참석해 장학생들의 새로운 출발을 축하했다.

마포인재육성장학재단은 경제적 여건과 관계없이 지역 학생들이 학업과 재능을 이어갈 수 있도록 장학사업을 펼치며 미래 인재 육성에 힘쓰고 있다.

이날 수여식에서는 성적우수, 인재육성, 특기, 재능, 마포장학생 등 5개 분야의 총 115명 장학생에게 장학증서가 전달됐다.

유 구청장은 장학생 대표의 감사 편지 낭독을 들은 뒤 장학생 및 가족들과 기념촬영을 하며 미래를 이끌어 갈 인재들의 꿈과 도전을 응원했다.

유 구청장은 “저 역시 어린 시절, 어려운 형편으로 학업을 이어가기 쉽지 않았던 때가 있었다”며 “그때 한 은사님께서 ‘배움의 끈만은 놓지 말라’고 건네주신 말씀은 제 삶을 다시 일으켜 세우는 큰 힘이 됐다”고 말했다.

이어 “배움은 삶을 바꾸고, 기회는 미래를 만든다”며 “마포구는 단 한 명의 학생도 배움의 기회를 놓치지 않도록 교육의 문턱은 낮추고, 누구나 자신의 재능과 가능성을 마음껏 펼칠 수 있는 교육환경을 만들어 가겠다”고 전했다.