[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA가 서울 강동구 KLPGA 빌딩에서 KBI그룹, 대한건설협회 경상북도회와 함께 챔피언스투어 ‘KLPGA 2026 KBI그룹·경북건설협회 인비테이셔널’의 조인식을 개최했다.

KBI그룹(회장 박한상)과 대한건설협회 경상북도회(회장 박한상 겸직)가 공동 주최하는 본 대회는 오는 10월 27일부터 이틀간 세종시 산울동 세종필드 골프클럽에서 총상금 7000만원 규모로 챔피언스투어 상금순위 상위 60명의 선수들이 출전해 시즌의 대미를 장식하는 무대가 된다.

조인식에 참석한 KBI그룹 박한상 회장은 “KLPGA 챔피언스투어의 시즌 최종전이 선수들에게는 최고의 무대가 되고, 골프 팬들에게는 시즌을 마무리하는 감동의 축제가 될 수 있도록 적극 지원하겠다”면서 “앞으로도 스포츠와 의료가 함께하는 건강한 사회를 만드는 데 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

공동 주최사로 나서는 대한건설협회 경상북도회의 임춘수 처장 역시 “다양한 사회공헌 활동에 관심을 기울여 온 대한건설협회 경상북도회는 이번 대회를 통해 건설산업의 긍정적인 가치와 상생의 철학을 전국에 알리고, 스포츠와 지역경제가 함께 성장하는 의미 있는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

KBI그룹은 소재, 전선, 자동차부품, 건설, 환경·에너지 등 다양한 산업 분야에서 사업을 전개하는 종합기업그룹이다. 보건복지부 지정 회복기 재활의료기관인 갑을구미재활병원도 운영한다.

공동주최사인 대한건설협회 경상북도회는 경상북도 지역 건설산업의 발전과 회원사의 경쟁력 강화를 위해 설립된 건설업계 대표 단체다.