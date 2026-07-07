서울마당서 19일까지 체험형 팝업 운영 제습 환기청정기·숙면매트 사계절 결합 현대백화점 판교점서도 소비자 접점 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 경동나비엔은 오는 19일까지 서울 시청역 한국프레스센터 앞 서울마당에서 ‘나비엔 응급숨표센터’ 팝업을 운영한다고 7일 밝혔다.

‘나비엔 응급숨표센터’는 업무와 일상에 지친 직장인들이 제습 환기청정기와 숙면매트 사계절을 직접 체험할 수 있도록 만든 도심형 체험 공간이다. 오전 11시부터 오후 8시까지 운영되며, 별도 예약 없이 현장 방문으로 참여할 수 있다.

이번 팝업은 ‘쾌적한 공기’와 ‘숙면’을 처방한다는 콘셉트로 구성됐다. 방문객은 접수, 진단, 치료, 처방 등 4단계 프로그램을 거치며 제품 체험과 이벤트에 참여할 수 있다.

접수존에서는 문진표를 작성하고 참여용 ID카드를 발급받는다. 진단존에서는 ‘눈치력 검사’와 ‘속마음 X-Ray’를 통해 답답함의 원인을 확인하는 방식의 체험이 진행된다. 치료존에서는 일상 속 답답했던 순간을 기록하고, 공기를 테마로 한 미니게임에 참여할 수 있다. 처방존에서는 스탬프 투어를 완료한 방문객에게 굿즈와 럭키드로우 참여 기회가 제공된다.

가장 눈에 띄는 프로그램은 ‘숙면 집중 치료실’이다. 사전예약자를 중심으로 운영되는 별도 숙면실에서 30분 또는 60분간 제습 환기청정기가 조성한 공기 환경과 숙면매트 사계절을 함께 체험할 수 있다. 숙면매트 사계절의 ‘AI 숙면 설루션’이 생성하는 숙면 리포트를 통해 수면 상태도 확인할 수 있다.

경동나비엔은 이번 행사를 통해 보일러 중심 브랜드 이미지를 생활환경 가전으로 확장하는 데 속도를 내고 있다. 제습과 환기, 청정 기능을 결합한 제품과 수면 환경을 조절하는 숙면매트를 앞세워 여름철 실내 공기와 수면 질 개선 수요를 겨냥한 것이다.

동일 기간 현대백화점 판교점에서도 팝업스토어를 운영한다. 해당 팝업은 실제 생활환경과 유사한 공간에서 제습 환기청정기, 제습 환기청정기 매직플러스, 제습 환기청정기 숙면플러스 등을 체험할 수 있도록 구성됐다. 제품 문의와 구매 상담이 가능한 전용 상담 코너도 운영된다.

경동나비엔 관계자는 “바쁜 일상 속에서 잠시 숨을 고르며 몸과 마음을 회복할 수 있도록 이번 팝업을 기획했다”며 “제습 환기청정기와 숙면매트 사계절이 만드는 쾌적한 환경을 체감할 수 있을 것”이라고 말했다.