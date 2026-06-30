[헤럴드경제=김보영 기자] 광주의 한 고등학교 2학년 학생이 숨진 가운데 학교폭력에 시달렸다는 의혹이 제기되면서 경찰이 수사에 나섰다.

30일 광주 광산경찰서에 따르면 지난 25일 오전 4시 40분쯤 광주 광산구 월계동의 한 상가 건물 주차장에서 고교 2학년생인 A(16)군이 쓰러진 채 발견됐다.

심정지 상태였던 A군은 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. A군은 가족에게 짧은 문자메시지를 남겼으며 별도의 유서나 편지는 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

경찰이 유가족을 상대로 한 조사 과정에서는 A군이 학교폭력으로 극심한 스트레스를 받아왔다는 정황이 확인됐다. 경찰은 학교폭력 여부와 사망 경위의 연관성 등을 포함해 정확한 사실관계를 조사하고 있다.

광주시교육청도 A군이 재학 중이던 고등학교를 대상으로 사건 경위를 확인 중이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족 · 지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.