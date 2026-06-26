최근 사고 잇따른 사업장 대상 안전감독 착수 위험물질 취급·화재·폭발 예방 조치 집중 확인

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 최근 불소 누출 사고가 잇따라 발생한 SK하이닉스를 비롯한 반도체 제조업 사업장을 대상으로 대대적인 안전 점검에 착수했다.

유해화학물질과 고압가스를 다량 취급하는 반도체 산업 특성을 고려해 화재·폭발·누출 등 중대산업사고를 사전에 차단하기 위한 조치다.

26일 노동부에 따르면 이날부터 SK하이닉스를 포함한 반도체 제조업체 25개소를 대상으로 집중 점검을 실시한다. 점검 대상은 최근 중상해 재해가 반복 발생했거나 올해 노동부가 초고위험 사업장으로 선정한 업체들이다.

반도체 제조업은 인화성 액체와 가스, 급성 독성물질 등 위험물질을 대량으로 취급하는 업종으로, 사고 발생 시 대규모 인명피해로 이어질 가능성이 높은 대표적인 고위험 산업으로 꼽힌다. 최근 불소 누출 사고가 잇따르면서 현장 안전관리 강화 필요성이 커졌다는 판단이다.

노동부는 이번 점검에서 위험물질 취급 절차와 안전조치 이행 여부를 중점적으로 살펴본다. 구체적으로는 인화성 액체·가스와 급성 독성물질 취급 시 안전수칙 준수 여부, 위험물 누출 방지 대책, 화재·폭발 예방 조치 등을 점검한다. 이와 함께 끼임·넘어짐 등 일반 산업재해 예방을 위한 핵심 안전수칙 준수 여부도 확인할 예정이다.

점검 과정에서 산업안전보건법 위반 사항이 적발되면 관련 규정에 따라 엄중 조치한다. 특히 중대산업사고 발생 위험이 높은 사업장에 대해서는 안전보건진단과 안전보건개선계획 수립·시행 명령을 연계해 사업장 전반의 안전관리 체계를 개선하도록 할 방침이다.

김영훈 노동부 장관은 “반도체 산업은 우리나라 경제를 이끄는 핵심 산업이지만 유해·위험 화학물질과 고압가스를 취급하는 만큼 단 한 번의 사고도 대형 인명피해로 이어질 수 있다”며 “최근 발생한 사고를 엄중하게 인식하고 있는 만큼 반도체 제조업체에 대한 위험요인을 집중 점검해 산업재해와 중대산업사고를 예방하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.