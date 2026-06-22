[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 심은우가 유방 양성종양 제거 수술을 받고 회복 중이라고 밝혔다.

지난 21일 심은우는 자신의 유튜브 채널 ‘마음심은우’를 통해 수술 과정을 담은 영상을 공개했다.

심은우는 “4월 건강검진에서 유방외과 진료를 권유받아 정밀 검사를 진행했다”며 “왼쪽 가슴에 모양이 좋지 않은 혹이 발견돼 조직검사를 받았고, 다행히 악성이 아닌 양성 종양이었다”고 설명했다.

심은우는 “양성 혹이라도 과증식이 있거나 모양이 좋지 않은 경우 제거를 권하기도 한다고 들었다”며 맘모톰 시술로 종양을 제거하게 된 배경을 전했다. 맘모톰은 절개 없이 특수 바늘로 종양을 흡입 제거하는 방법이다.

수술은 전신마취로 약 20분 만에 마무리됐다. 심은우는 어머니와 전화 통화를 하던 중 어머니가 눈물을 보이자 “누가 보면 큰 수술 한 줄 알겠다”며 오히려 가족을 안심시켰다.

심은우는 영상 설명란을 통해 “전신마취와 6시간 입원이 처음이라 긴장했지만 무사히 잘 마쳤고 현재는 회복도 잘 됐다”고 전했다. 이어 “건강검진 유방 초음파를 통해 종양이 더 커지기 전에 발견하고 제거할 수 있어 다행”이라며 “많은 여성분들이 유방 초음파 검사를 정기적으로 받으시길 권장드린다”고 당부했다.

한편 심은우는 2021년 학교폭력 의혹에 휩싸였으나, 지난해 3월 수사 과정에서 가해자가 아니라는 증거들이 나왔다는 입장을 밝히며 활동을 재개했다. 현재는 유튜브 활동과 연극 무대를 통해 대중과 소통하고 있다.