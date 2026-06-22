[헤럴드경제=장연주 기자] 모델 겸 배우 김진경이 남편인 축구 국가대표 골키퍼 김승규에 대한 악플이 쇄도하자 결국 SNS 댓글창을 닫았다.

김진경은 지난 19일 유튜브채널 ‘참진경(Charm Jinkyung)’을 통해 출산 브이로그 영상을 공개했다.

해당 영상에는 김진경이 출산을 앞둔 시점부터 지난 4일 무사히 딸을 출산한 뒤 품에 안는 감동적인 순간까지의 과정이 담겼다.

김진경은 남편 김승규가 축구 국가대표로 발탁돼 ‘2026 북중미 월드컵’ 출전을 위해 출국한 상황에서 홀로 출산을 준비하고 아이를 맞아 누리꾼들은 축하인사를 건넸다.

그런데, 최근 대한민국 축구 대표팀이 멕시코와의 경기에서 패배하자 일부 누리꾼들이 김승규를 향한 비판을 넘어 아내 김진경의 SNS와 유튜브채널에까지 악성 댓글을 남겨 선을 넘었다는 비판이 제기되고 있다.

앞서 대한민국 축구 대표팀은 지난 19일(이하 한국 시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 A조 2차전에서 아쉽게 패배했다.

후반 5분 김승규가 수비수 이규혁과 충돌하며 놓친 볼이 멕시코 미드필더 루이스 로모에게 향했고, 이는 결국 멕시코의 득점으로 이어졌다.

멕시코전 패배 후 일부 팬들은 김승규를 비난하는 것을 넘어 아내와 신생아 등 가족에게까지 비난의 화살을 돌려 눈살을 찌푸리게 하고 있다. 이에 누리꾼들은 “선 넘었다”며 비판하고 있다.

결국 김진경은 악플을 막기 위해 댓글 기능을 제한했다.