사후정산 폐지 주 단위 공급가 사전 고지 후 정산 체계로 주유소 매입가 예측 가능성 높이고 소비자 물가 안정 기여 ‘생계형 연료’ 경유도 한 달 간 50원 할인

[헤럴드경제=박혜원 기자] SK에너지가 국내 정유 업계 최초로 주유소 공급가격 ‘사전고지’를 시행한다고 22일 밝혔다. 정부의 물가 안정 기조에 부응해, 고유가 시대에 소비자 가격 안정에 기여한다는 취지다 .

SK에너지는 주유소 공급가격 사후정산 제도를 폐지하고, 공급가 사전고지를 도입한다. 그간 정유사들은 석유제품을 우선 공급한 뒤, 시장 가격을 반영해 공급가격을 확정해왔다. 환율, 수급, 지정학적 변수 등이 실시간으로 반영되는 국제유가 특성상 공급과 실제 판매 시점 사이에 가격 등락이 많기 때문이다.

이는 최근 국제유가와 함께 주유소 판매가격이 덩달아 급등하는 등 혼란이 빚어진 데 따른 대응이다.

SKK에너지는 앞으로 공급 전에 미리 가격을 밝히는 새로운 체계를 도입한다. 표준화된 기준 및 거래조건을 바탕으로 주유소별 주 단위 공급가격을 사전에 확정해 고지하는 방식이다. 이후 고지된 가격을 기준으로 주 단위 정산을 시행한다.

해당 체계는 현재 정부가 시행 중인 석유 최고가격제가 종료된 뒤에 이뤄질 예정이다. SK관계자는 “주유소 등 유통고객의 매입가격 예측 가능성을 높이고, 소비자 가격 안정에 기여하기 위한 조치”라고 설명했다.

이와 별개로 SK주유소 차량용 경유 할인도 시행한다. 오는 23일부터 직영주유소 기준 판매가격을 한 달 간 50원 인하한다. 자영 주유소에서도 동일하게 가격이 인하되도록 할인 지원금을 지급한다.

SK관계자는 “화물차, 배송차량, 소형 트럭 등 생업과 밀접한 차량에 주로 쓰이는 ‘생계형 연료’인 경유를 통해 소비자 부담을 완화할 것”이라고 설명했다.

김종화 SK에너지 사장은 “SK에너지는 ’책임 있는 에너지기업’으로서 공급가격 결정 구조 개선 및 국민 생활안정 지원, 원유 도입선 다변화 등 다양한 노력을 통해 고객과 시장의 신뢰를 높여 나가겠다”고 말했다.