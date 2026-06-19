승진 56명, 전보 177명 등 인사 발령

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산광역시교육청이 7월 1일 자로 일반직 공무원 337명에 대한 정기인사를 단행했다. 승진 56명, 전보 177명, 신규임용 10명, 교육훈련 파견 10명, 휴·복직 41명, 인사교류 2명 등이다.

3급에 이철우 총무과장을 정책관으로, 박봉국 강남교육지원청 행정지원국장을 울산남부도서관장으로 각각 승진 임용했다. 4급에 장수미 홍보팀장을 울산시의회사무처 교육전문위원으로, 박판규 감사2팀장을 교육연수원 행정부장으로, 장미영 강북시설팀장을 교육시설과장으로 각각 승진 임용했다.

울산교육청은 “이번 인사는 퇴직·휴직 등에 따른 결원을 보충하고, 교육 현장의 안정적인 운영 지원과 조직의 전문성을 강화하는 데 중점을 뒀다”고 밝혔다.

◇3급 승진

△정책관 이철우 △울산남부도서관장 박봉국

◇4급 승진

△시의회사무처 교육전문위원 장수미 △교육연수원 행정부장 박판규 △교육시설과장 장미영

◇4급 전보

△총무과장 박연례 △노사협력과장 김정수 △안전총괄과장 강현철 △학생교육원 총무부장 김현미 △울산동부도서관장 서수현 △학생교육문화회관장 김덕순 △강남교육지원청 행정지원국장 이준형

◇5급 전보

△공보담당관실 박주연 △교육협력담당관실 정미애 △감사관실 이은화 △유아특수교육과 명현수 △체육예술건강과 심태형 △민주시민교육과 김재민△재정복지과 박경림 △노사협력과 김경숙 △노사협력과 최상혁 △교육연구정보원 이혜림 △울산남부도서관 총무과장 성남숙 △울산과학관 총무부장 이상정 △미래교육관 총무부장 강미영 △강남교육지원청 학교지원센터장 손미연 △강남교육지원청 행정지원과장 황선란 △울산산업고 최용현 △울산상업고 정원숙 △학성고 최창주 △교육시설과 이수근 △강남교육지원청 시설지원과장 박원욱 △강남교육지원청 학생교육지원과장 서보순(7월 1일자).