코스피 사상 첫 9000선 돌파 삼전닉스 이어 SK스퀘어도 급등 증권가 잇달아 목표주가 상향

[헤럴드경제=김지윤 기자] 코스피가 18일 장중 사상 처음으로 9000선을 돌파한 가운데 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 ‘35만 전자’, ‘270만 닉스’ 고지를 넘어섰다.

18일 한국거래소에 따르면 이날 오후 1시30분 기준 코스피는 전날 대비 1.77% 오른 9021.23을 기록 중이다.

지수는 20.68포인트(0.23%) 오른 8884.92로 출발해 8900선 초반에서 한동안 횡보하다 오후부터 상승폭을 키웠다.

특히 지수 상승을 주도한 것은 국내 반도체 투톱이자 시가총액 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스다.

같은 시간 삼성전자는 전 거래일 대비 2.31% 오른 35만4500원을 기록 중이다. SK하이닉스는 6.74% 오른 269만1000원에 거래되고 있다.

SK하이닉스 지분 20.5%를 보유한 시총 3위 SK스퀘어는 7.33% 급등한 171만3000원에 거래되며 코스피 상승을 뒷받침했다.

특히 이날은 삼성전자 대비 SK하이닉스와 SK스퀘어의 주가 성장이 두드러졌다.

SK하이닉스가 260만원을 넘어선 것은 이날이 처음이다. SK하이닉스의 주가는 장중 한때 270만원을 터치하기도 했다.

SK하이닉스의 시총은 1900조원대까지 급등, 2000조원인 삼성전자를 바짝 추격하고 있다.

간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 하락 마감했으나, 필라델피아 반도체 지수는 1.38% 상승했다. 이어 시간 외 거래에서도 마이크론이 3% 넘게 상승하는 등 강세가 나타난 것이 국내 반도체 대형주 주가에 영향을 미치고 있는 것으로 보인다.

증권사들은 잇달아 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 높여잡고 있다. 메모리 반도체 시장의 ‘구조적 공급 부족’ 현상이 당분간 해소되기 어려울 것이란 전망에서다. 삼성전자의 목표주가 상단은 SK증권이 제시한 61만원, SK하이닉스의 경우 일본 노무라증권이 제시한 500만원이다.

김록호 하나증권 연구원은 “삼성전자의 올해 2분기 매출액은 179조원, 영업이익은 92조원으로 전망한다”며 “서버 및 PC D램의 견조한 가격 흐름 속에서 LPDDR(Low Power DDR) 가격의 상승폭이 예상치를 크게 상회한 것으로 파악되기 때문”이라고 밝혔다.

SK하이닉스의 경우 검토 중인 미국 미국주식예탁증서(ADR) 상장 등이 호재로 꼽힌다.

손인준 유진투자증권 연구원은 “SK하이닉스와 마이크론의 컨센서스 기준 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 각각 6.8배, 11배 수준이라는 점을 고려하면, 다가오는 ADR 상장은 벨류에이션 눈높이 상승에 직접적 영향을 줄 전망”이라며 “이후 배당 확대 등 대규모 주주환원에 대한 기대감 역시 커질 것으로 보인다”고 분석했다.