32강 토너먼트 향배 가를 A조 2차전 손흥민 월드컵·A매치 최다골 도전 체코전 맹위 황인범·오현규도 기대 슈퍼컴은 멕시코의 승리 확률 높게 봐

[헤럴드경제=조용직·정호원 기자] 2026 북중미 월드컵 첫 경기 체코전에서 역전승하며 쾌속 항진 중인 홍명보호가 홈그라운드의 강호 멕시코와 맞대결한다.

홍명보 감독이 지휘하는 대한민국 대표팀은 오는 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 멕시코와 조별리그 A조 2차전을 치른다. 골 득실에서 앞선 멕시코를 상대로 조 1위를 결정짓는 일전이다.

이번 대회부터 월드컵이 48개국 체제로 확대되면서 32강 진출의 문은 넓어졌다. 각 조 1·2위 24개 팀과 각 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀이 토너먼트에 오른다. 조 3위까지도 토너먼트 진출을 바라볼 수 있지만 32강 토너먼트부터는 패배 한 번으로 바로 짐을 싼다. 강팀과 붙는 불상사를 피하려면 조 수위 다툼은 필수다.

한국은 지난 2002 한일 월드컵에서 4강 신화를 썼지만, 역대 월드컵에서 조별리그 2연승을 거둔 적은 없다. 이번 멕시코전에서 승리하면 사상 최초로 조별리그 2연승 기록을 달성하게 된다.

이번 경기 가장 주목되는 선수는 단연 손흥민이다. 손흥민은 멕시코 팬들에게 ‘카잔의 영웅’으로 불린다. 8년 전 러시아 월드컵에서 한국이 우승 후보 독일을 침몰시킨 덕분에 조별리그 탈락 위기였던 멕시코가 극적으로 16강에 오른 기억 때문이다.

하지만 멕시코가 사랑하는 손흥민이 이제는 그들의 적이 돼 멕시코 골문을 노린다. 손흥민은 지난 체코전에서 최전방 원톱으로 선발 출전해 슈팅 6개를 날리고도 상대 골문을 열지 못했지만, 양 팀 선수 가운데 가장 빠른 시속 35.2㎞의 속도를 자랑했다.

멕시코에도 강한 면모를 보여왔다. 러시아 월드컵 때 환상적인 왼발 감아차기 슛으로 멕시코의 골키퍼 기예르모 오초아를 꼼짝하지 못하게 했다. 또 지난해 9월 평가전 때는 후반 교체로 투입돼 왼발 강슛으로 동점골을 터트렸다.

손흥민이 이번에 멕시코 골망을 가르면 새 역사를 쓸 수 있다. 현재까지 세 번의 월드컵에서 3골을 기록 중인 손흥민이 멕시코전에서 득점하면 안정환, 박지성(이상 3골)을 제치고 한국인 월드컵 통산 최다골의 주인공이 된다. 홍명보호 캡틴 손흥민은 이미 A매치 145경기로 최다 출전 1위에 올라가 있다.

A매치 득점에선 역대 1위인 차범근 전 국가대표 감독(58골)에 두 골 차로 다가선 2위(56골)다. 멕시코를 상대로 멀티골 이상을 달성하면 한국 축구 역대 최고의 골잡이로 등극한다.

2-1로 승리한 직전 체코전에서 각각 동점골과 역전골을 넣으며 물오른 감각을 자랑한 황인범과 오현규도 홍명보호의 주력 공격 자원이다. 오현규가 원톱으로 서고 손흥민이 왼쪽으로 내려서서 동시에 출격해 공격력을 극대화할 것으로 기대된다. 엄청난 패스 성공률을 보이며 중원을 지휘한 이강인과 수비의 핵 김민재도 든든함을 더한다.

다만 객관적인 전력 분석 데이터는 멕시코의 우세를 가리키고 있다. 18일 축구 통계 전문 업체 ‘옵타’의 슈퍼컴퓨터가 경기 전 2만5000번의 시뮬레이션을 돌린 결과, 멕시코의 승리 확률이 49.1%로 가장 높게 나타났다. 반면 한국의 승리 확률은 24.3%에 그쳤으며, 무승부 시나리오는 26.6%였다.

역대 월드컵 맞대결 결과도 멕시코가 우위다. 한국은 멕시코를 상대로 월드컵에서 두 차례 만나 모두 패했다(1998년 프랑스 월드컵 1-3 패, 2018년 러시아 월드컵 1-2 패). 게다가 멕시코는 직전에 펼쳐진 남아공전에서 89.8%의 패스 성공률(520개 중 467개 성공)을 기록했는데, 이는 1966년 월드컵 이후 멕시코가 기록한 월드컵 단일 경기 최고 패스 성공률이다.