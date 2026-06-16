‘테니스 전설’ 이형택 “강남 아파트 4채 값 상금, 투자로 날려”

[헤럴드경제=민성기 기자] 전 국가대 테니스 선수 이형택이 강남 아파트 4채 값에 달하는 상금을 날린 경험을 고백했다. 13일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서는 ‘인생은 연장전에서 승부 난다’는 주제로 속풀이가 펼쳐졌다. 이형택은 “운동을 언제까지 할 수 있을까. 부수입이 나오면 편안하게 운동할 수 있겠다”라는 생각으로 2000년대 초 유행했던 보드카페 사업에 손을 댔던 일화를 공개했다. 20대였던 이형택은 당시 강남 아파트 4채에 이르는 상금을 모두 현금으로 보드카페 사업에 투자했다. 대리인에게 사업을 맡긴 뒤 운동에 전념한 그는 “첫 달에 돈이 안 들어오는 거다. 자리 잡고 다음 달부터 들어올 거라고 했는데 계속 안 들어오는 거다”라면서 “와이프가 가서 체크를 하니 권리금까지 없어진 것”이라고 설명했다. 이후 그의 사업체는 홍삼 회사로 바뀌더니 줄기세포 회사를 거쳐 결국 문을 닫았다. 이를 들은 출연자들은 “계약서 썼을 것 아이냐”고 안타까워하자 이형택은 “그때는 그런 걸