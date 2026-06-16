[헤럴드경제=박병국 기자]서울교통공사는 16일 오전 10시 57분 기준으로 지하철 6호선 안암역에서 가스유출이 발생, 열차가 안암역 양방향 무정차 통과중이라고 밝혔다.
cook@heraldcorp.com
입력 2026-06-16 11:09:01
[헤럴드경제=박병국 기자]서울교통공사는 16일 오전 10시 57분 기준으로 지하철 6호선 안암역에서 가스유출이 발생, 열차가 안암역 양방향 무정차 통과중이라고 밝혔다.
전쟁통에 퍼다 쓴 전략비축유…美, 재고 43년 만에 최저치
이란 전쟁 발발 이후 급등하는 유가 안정을 위해 1억7200만배럴 규모의 전략비축유 방출을 결정했던 미국 에너지부의 15일 발표에 따르면 전략비축유 재고는 1983년 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.
‘테니스 전설’ 이형택 “강남 아파트 4채 값 상금, 투자로 날려”
[헤럴드경제=민성기 기자] 전 국가대 테니스 선수 이형택이 강남 아파트 4채 값에 달하는 상금을 날린 경험을 고백했다. 13일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서는 ‘인생은 연장전에서 승부 난다’는 주제로 속풀이가 펼쳐졌다. 이형택은 “운동을 언제까지 할 수 있을까. 부수입이 나오면 편안하게 운동할 수 있겠다”라는 생각으로 2000년대 초 유행했던 보드카페 사업에 손을 댔던 일화를 공개했다. 20대였던 이형택은 당시 강남 아파트 4채에 이르는 상금을 모두 현금으로 보드카페 사업에 투자했다. 대리인에게 사업을 맡긴 뒤 운동에 전념한 그는 “첫 달에 돈이 안 들어오는 거다. 자리 잡고 다음 달부터 들어올 거라고 했는데 계속 안 들어오는 거다”라면서 “와이프가 가서 체크를 하니 권리금까지 없어진 것”이라고 설명했다. 이후 그의 사업체는 홍삼 회사로 바뀌더니 줄기세포 회사를 거쳐 결국 문을 닫았다. 이를 들은 출연자들은 “계약서 썼을 것 아이냐”고 안타까워하자 이형택은 “그때는 그런 걸
단독 [단독] ‘딸 돌 반지가 날아갔다’…10년 믿은 금은방 사장 벌써 100명 넘게 당했다 [세상&]
서울 종로구 H 주얼리시티 1층에서 15년 넘게 영업해온 금은방 대표 50대 이모 씨는 고객들에게 금 투자 수익과 배당을 약속하며 현금과 금을 받아 챙긴 뒤 잠적한 의혹을 받고 있으며, 피해자들에 따르면 지난 3일 첫 고소장이 접수된 이후 약 100건 이상의 고소가 접수됐으며 경찰은 이를 병합해 수사 중이다.
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.