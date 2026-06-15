자카르타 프리미엄 상권 진출 히잡 등 특화 상품 공략 강화

젝시믹스(XEXYMIX)가 인도네시아 자카르타의 프리미엄 라이프스타일 허브 ‘아쉬타 디스트릭트 8(ASHTA District 8)’에 인도네시아 1호 오프라인 매장을 열었다고 15일 밝혔다.

젝시믹스는 정식 오픈에 앞서 지난 9~10일 현지 유명 연예인·인플루언서 40여명을 초청한 프리 오프닝 행사를 진행했다. 9일 일반 고객을 대상으로 진행한 야외 요가 클래스는 모집 직후 조기 마감됐다.

인도네시아 프리미엄 애슬레저 시장은 2024년 진출한 알로요가 외에 글로벌 브랜드의 오프라인 매장이 전무하다. 글로벌 1위인 룰루레몬조차 정식 매장이 없다. 젝시믹스는 지난해 자카르타 도심 파인다이닝에서 진행한 팝업 프로젝트 ‘젝시믹스 인 더 시티’를 통해 성공 가능성을 확인했다. 2025년 기준 현지 매출은 전년 대비 176% 성장했다.

젝시믹스는 현지화 전략으로 시장 안착에 속도를 낼 계획이다. 인도네시아의 기후와 문화적 특성을 고려해 ‘히잡’·‘롱슬리브’ 라인업을 강화하고, 젊은 층 사이에서 인기를 끌고 있는 테니스·파델 운동에 맞춘 스커트 등 현지 맞춤형 상품을 주력으로 선보인다. 박연수 기자