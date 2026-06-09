[헤럴드경제=김성훈 기자] JTBC ‘이혼숙려캠프’에 출연한 ‘3000원 부부’가 홍보나 출연료를 노리고 출연한 것 아니냐는 의혹에 해명했다.

이들 부부는 지난 8일 SNS를 통해 “방송 이후 우리가 우려했던 반응들이 나오고 있다”며 “커플 계정이나 식당 홍보를 위해 출연한 것 아니냐, 출연료를 받기 위해 나온 것 아니냐, 방송이 각본에 따라 진행된 것 아니냐는 이야기가 나오고 있다”고 밝혔다.

남편 임승일 씨는 “방송 전부터 커플 계정을 운영하며 자주 다퉜고, 단순히 횟수의 문제가 아니라 싸움의 강도가 점점 심해졌다”며 “결혼을 앞둔 시점에서 이 문제를 반드시 짚고 넘어가고 싶었는데, 아내가 상의 없이 프로그램에 신청했다”고 출연 계기를 설명했다.

아내 최설화 씨 역시 “설령 홍보 목적이었다고 해도 쉬운 선택은 아니었을 것”이라며 “누군가 우리를 비판하더라도 관계를 회복하고 앞으로의 미래를 준비하는 것이 더 중요했다”고 밝혔다.

이 부부는 지난 4일 방송된 ‘이혼숙려캠프’에 결혼식을 2주 앞두고 파혼을 고민하는 예비부부로 출연했다. 주차비 3000원을 두고 다투는 것을 중심으로 폭력적인 남편의 모습, 남편을 존중하지 않는 아내의 태도 등 갈등이 소개됐다.

그러나 아내 최 씨는 과거 모델이나 재연배우 활동으로 대중매체에 자주 노출된 적이 있어 사연이 조작되거나 과장된 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 그가 현재 인플루언서인데다, 남편 임 씨도 식당을 운영하고 있어 홍보를 목적으로 출연한 것 아니냐는 의혹이다. 실제로 이혼숙려캠프 출연자가 방송에 나온 이후 SNS 활동을 통해 수익을 거두는 경우가 종종 있어 시청자들은 의심을 거두지 않고 있다.