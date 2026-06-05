[헤럴드경제=정찬수 기자] 마운티아가 자외선 차단과 쾌적한 착용감을 갖춘 여름 시즌 파크골프 아이템을 출시했다고 5일 밝혔다. 통기성, 흡습속건, UV 차단 기능을 갖추면서 다양한 스타일링이 가능하다.

여성용 ‘오너베스트’는 통기성이 좋은 메쉬 소재 라운드넥 베스트다. 화이트와 네이비 두 가지 색상이다. 네이비는 플라워 패턴이 포인트다. 냉감 티셔츠와 가볍게 코디할 수 있다. 양쪽 사이드에 소지품 수납 포켓을 넣어 실용성을 높였다.

함께 코디하기 좋은 ‘셀린선바이저’는 플리츠 소재의 선바이저로 9㎝ 챙이 자외선을 차단한다. 인디안핑크와 네이비 두 가지 색상이다.

남성용 ‘워킹데님팬츠’는 인디고와 블루 색상이다. 쿨맥스 원사를 사용해 가볍고 쾌적하다. 스탠 카라 스타일의 ‘이스탄베스트’, UV 차단·흡습속건 기능의 ‘이스탄티셔츠’와 코디하면 여름 스타일링이 완성된다.

‘이스탄티셔츠’는 블랙과 화이트로 구성됐다. 나일론 스트레치 하이게이지 소재로 잘 늘어나 이너웨어 또는 단독으로 입기 좋다. 여성용 ‘카루나티셔츠’는 얼굴과 목을 보호하는 귀달이 마스크형 디자인이다.

마운티아 관계자는 “여름철 기능성 제품을 고를 때는 UV 차단, 흡습속건 등 제품의 기능성이 충분한지 검토하고, 여기에 스타일링까지 가능한 제품을 고르는 것을 추천한다”고 말했다.