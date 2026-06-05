구윤철 “지역AI산업 구축 신속추진” 4000억 첨단센터, 내년 준공 목표 농업재해율 2030년까지 25% 감축

정부가 전남 장성에 조성되는 4000억원 규모의 첨단 데이터센터 사업에 지방재정 투자심사 면제 절차를 적용해 추진 속도를 높인다. 농업 분야 재해를 줄이기 위한 ‘농림분야 안전관리 종합대책’도 마련했다.

구윤철(사진) 부총리 겸 재정경제부 장관은 5일 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의에서 “지역활성화 투자펀드 7호 프로젝트로 전남 장성에 4000억원 규모의 첨단 데이터센터를 건설해 지역 인공지능(AI) 산업의 핵심 인프라를 구축하겠다”며 “관련 절차를 신속히 추진해 사업이 차질 없이 진행되도록 하겠다”고 밝혔다.

지역활성화 투자펀드는 정부가 조성한 모펀드를 마중물로 민간투자를 유치해 지역 프로젝트에 투자하는 정책이다. 7호 프로젝트인 전남 장성 첨단 데이터센터 사업의 신속 추진을 위해 정부는 지방재정 투자심사 면제 절차를 적용하기로 했다.

이에 따라 전남도와 장성군이 사업 시행을 위해 설립된 특수목적법인(SPC)에 출자하는 절차가 최대 9~10개월가량 단축될 전망이다. 면제 트랙을 적용하면 경제관계장관회의에서 의결한 뒤 전문기관 검토를 거쳐 행정안전부에 협의면제 결정을 통보하면 된다.

총사업비 3959억원이 투입되는 이 사업은 전남 장성군 광주연구개발특구에 대규모 데이터센터를 건설하는 프로젝트다. 지난해 지역활성화 투자펀드 투자 대상으로 선정된 뒤 올해 2월 착공했으며, 내년 12월 준공과 2028년 3월 운영 개시를 목표로 하고 있다.

정부는 해당 사업이 약 8000억원의 생산유발효과와 3000명 규모의 고용유발효과를 창출할 것으로 기대하고 있다. 수도권에 집중된 데이터센터를 지방으로 분산해 지역 산업의 AI 전환과 첨단기업 유치 기반을 마련하는 효과도 기대된다.

‘농림분야 안전관리 종합대책’과 관련해선 구 부총리는“2030년까지 농업 안전재해를 2024년 대비 25% 낮추겠다”고 밝혔다. 이를 위해 파쇄기 인체감지 센서 설치를 의무화하고 지게차와 굴착기의 운전자 보호구조물 설치를 확대한다. 트랙터 등 승용형 농기계에는 안전벨트 미착용 경보장치를 의무화하고, 전도·전복 사고 발생 시 119에 자동 신고되는 사고감지 단말기 보급도 늘릴 계획이다.

농림축산식품부에 따르면 농업 분야 재해율은 5.0%로 전체 산업재해율(0.67%)의 약 7.5배에 달한다. 사망률 역시 전체 산업 평균의 3배 수준이다. 지난해 농업인 사망자는 297명으로 집계됐다. 농업인안전보험의 보장 수준을 산재보험 수준으로 높이는 방안과 함께 가칭 ‘농작업 안전재해예방법’ 제정도 추진할 계획이다. 김용훈·양영경 기자