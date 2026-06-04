[헤럴드경제(예천)=김병진 기자] 안병윤 국민의힘 예천군수 후보가 제9회 전국동시지방선거에서 승리를 거두며 예천군수로 당선됐다.

안병윤 당선인은 4일 당선 소감을 통해 “이번 승리는 저 개인의 승리가 아니라 더 큰 예천, 더 새로운 예천을 바라는 군민 모두의 승리”라며 “군민들께서 보내주신 믿음과 성원에 반드시 성과로 보답하겠다”고 밝혔다.

이어 “선거 과정에서는 서로 다른 선택과 경쟁이 있었지만 이제 선거는 끝났다”며 “저를 지지한 분들과 다른 후보를 선택한 분들 모두 소중한 예천군민인 만큼 갈등과 대립을 넘어 화합과 통합의 군정을 펼치겠다”고 했다.

또 “군민이 중심이 되는 실용행정과 결과로 증명하는 책임행정을 군정 운영의 원칙으로 삼겠다”며 “신도시와 원도심이 함께 성장하는 균형발전을 이루고 지역경제 활성화와 농업 경쟁력 강화, 소상공인 지원에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

안병윤 당선인은 “군정은 말이 아니라 결과로 평가받는다”며 “오늘의 감사함과 선거운동 첫날의 초심을 임기 마지막 날까지 잊지 않고 오직 예천 발전과 군민 행복을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.