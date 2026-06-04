인천 행정체제 개편 후 첫 선거서 민주당 승리 “신도시 성장·교통 혁신 이끌 적임자” 강조

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]오는 7월 출범하는 인천 영종구와 검단구의 초대 구청장에 더불어민주당 손화정·김진규 후보가 각각 당선됐다.

인천형 행정개편 체계에 따라 신설된 인천 영종구는 중구에서 분리돼 영종도 중심의 독립 자치구로 새롭게 출범한다.

영종구 초대 구청장으로 당선된 손 당선인은 “영종구의 새로운 시대를 시민들과 함께 열어가겠다”며 “초대 구청장이라는 책임감을 갖고 교통과 생활 인프라 확충, 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

그는 공항경제권 육성과 교통망 확충, 의료·교육 인프라 강화 등을 핵심 공약으로 내세웠다.

또 영종국제도시의 자족 기능 확대와 정주 여건 개선을 통해 “살기 좋은 국제도시 영종”을 만들겠다고 강조했다.

인천 검단구에서는 김진규 당선인이 큰 표 차로 승리하며 초대 구청장에 선출됐다.

검단구는 서구 분구에 따라 신설되는 자치구로, 검단신도시를 중심으로 빠르게 성장하고 있는 지역이다.

김 당선인은 “검단구 출범은 새로운 도시 시대의 시작”이라며 “청년과 기업이 모이고 시민 삶의 질이 높아지는 미래형 도시를 만들겠다”고 말했다.

김 당선인은 대장홍대선 검단 연장과 광역교통망 확충, 청년 창업 지원, 생활SOC 확대 등을 주요 공약으로 제시했다.

특히 신도시 성장 속도에 맞춘 행정서비스 개선과 교육·문화 기반 확충 필요성을 강조했다.

이번 선거는 인천 행정체제 개편 이후 처음 치러진 초대 구청장 선거라는 점에서 관심이 집중됐다.