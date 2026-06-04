투표용지 부족사태 “정치공세 악용 국민의힘 규탄”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 4일 6·3지방선거 일부 선거구에서 투표용지 부족 사태를 야기한 중앙선거관리위원회에 책임을 물었다. 동시에 국민의힘을 향해 “정치 공세의 도구로 악용하지 말라”고 규탄했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “6·3지선 과정에서 발생한 투표용지 부족사태는 초유의 행정 참사이자 결코 용납할 수 없는 중대 과실”이라며 이같이 밝혔다.

강 수석대변인은 “서울 시내 14개 투표소에서 유권자의 참정권이 침해당했다. 심지어 송파구 잠실7동에서는 투표 참관인들이 선관위의 연락 두절로 사실상 방치돼 있다”며 “선관위의 무능과 무책임은 엄중한 심판을 통해 반드시 쇄신돼야 한다”고 지적했다.

그러면서 국민의힘을 겨냥해 “사태를 수습하고 재발 방지에 머리를 맞대야 할 때 국민의힘이 보여주는 행태는 그야말로 점입가경”이라고 비판했다. 강 수석대변인은 “투표 당일 투표용지가 부족하다는 소식이 전해지자마자 국민의힘은 ‘개표 중단’과 ‘재선거’까지 운운하며 정략적 공세를 퍼부었다”고 했다.

이어 강 수석대변인은 “그러더니 막상 오세훈 후보의 당선이 유력해지자 언제 그랬냐는 듯 슬그머니 꼬리를 내리고 재선거 주장을 흔적도 없이 지워버렸다”며 “내 표가 많이 나오면 ‘위대한 승리’이고, 불리하면 ‘선관위 해체’를 부르짖는 참으로 편리한 기회주의적 태세 전환”이라고 했다.

아울러 강 수석대변인은 “독립된 헌법기관의 운영 부실을 아무런 근거 없이 대통령에게 뒤집어씌우고 있다. 이재명 정권을 흔들려는 유치하고 얄팍한 정치 선동에 불과하다”며 “국민의힘은 투표지 부족에 따른 재선거 주장이 아직도 유효한지 공식적으로 답변할 것을 촉구한다”고 덧붙였다.