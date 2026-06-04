[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]윤경희 국민의힘 청송군수 후보가 제9회 전국동시지방선거 청송군수 선거에서 당선돼 4선의 단체장이 됐다.

윤 당선인은 4일 당선 소감을 통해 “다시 한번 청송군정을 맡겨주신 군민 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “투표를 통해 보내주신 신뢰와 성원을 가슴 깊이 새기고 오직 군민만 바라보며 더욱 낮은 자세로 일하겠다”고 밝혔다.

이어 “지난 시간이 청송의 변화와 성장의 기반을 다지는 시간이었다면 앞으로의 4년은 군민 한 분 한 분이 변화를 체감하는 시간이 되도록 모든 역량을 쏟겠다”고 했다.

또 “4선 단체장이라는 무게가 결코 가볍지 않다”며 “군민의 목소리를 군정의 최우선 가치로 삼고 경북 최다선 단체장에 걸맞은 책임감으로 군민 삶의 질 향상과 청송군 발전에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

윤경희 당선인은 “선거는 끝났고 이제는 화합과 통합의 시간”이라며 ”앞으로 4년은 청송의 새로운 도약을 완성하는 시간이 될 것이다. 초심을 잃지 않고 현장에서 답을 찾는 군수가 되겠다”고 말했다.