[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 우상호 강원특별자치도지사 당선인은 민선 9기 도정의 밑그림을 그릴 도지사직 인수위원회 위원장로 전 강원도 정무부지사이자 전 새누리당 강원도지사 후보 최흥집씨를 선택했다.

이는 우 당선인이 오늘(4일) 선대위 해단식에서 천명한 ‘진보·보수를 아우르는 통합의 정치’와 ‘실사구시 도정’을 실천하기 위한 첫 번째 행보로 풀이된다.

우 당선인은 5일 오전 9시30분, 춘천 온의빌딩 6층 우상호 선거대책위원회 사무실에서 기자회견을 열고 인수위원장 인선을 공식 발표할 예정이다.

최 전 부지사는 제9대 강원도 정무부지사와 제7대 강원랜드 사장을 역임한 ‘정통 행정 전문가’라는 평가를 받는다.

특히 지난 2014년 제6회 전국동시지방선거에서 새누리당 강원도지사 후보로 나섰을 만큼 지역 내 보수 세력을 상징하는 무게감 있는 인물로 꼽힌다.

앞서 지난 4월 30일, 우 당선인은 후보 시절 최 전 부지사를 선대위에 전격 영입하며 정책고문으로 위촉한 바 있다.

우 당선인은 몇 주 전, 최 전 부지사 영입 당시 “강원 보수를 대표하는 최흥집 전 부지사의 관록 있는 행정 경험과 저 우상호의 미래 비전이 만났다”라며 “이러한 결합은 강원도를 세계와 당당히 경쟁하는 도시로 키워낼 강력한 동력이 될 것”이라고 기대를 밝힌 바 있다.

최 전 부지사는 당선인의 핵심 공약인 ‘산업 육성을 통한 청년 일자리 창출’, ‘강원특별자치도 내실화’ 등을 구체화하게 된다.