[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]무소속 남한권 울릉군수 후보가 제9회 전국동시지방선거에서 울릉군수로 재선됐다.

남한권 당선인은 4일 당선 소감을 통해 “존경하고 사랑하는 울릉군민 여러분 저에게 다시 한번 울릉군정을 맡겨주신 군민 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “변화를 갈망하고 섬의 한계를 넘어 더 큰 미래로 나아가길 바라는 위대한 울릉군민 모두의 승리”라고 했다.

이어 “정당의 배경 없는 저 무소속 남한권을 믿고 선택해 주신 것은 오직 군민만을 바라보며 울릉을 만들어 달라는 준엄한 명령으로 생각한다”며 “군민만을 바라보며 울릉의 번영과 군민의 행복을 위해 악착같이 일하겠다”고 밝혔다.

또 “다른 후보들께도 감사를 드린다”며 “선거 과정에서의 경쟁은 울릉 발전의 밑거름이 됐다. 제시된 정책과 방향을 함께 모아 울릉을 잘 만들어 나가겠다”고 덧붙였다.

남한권 당선인은 “앞으로는 모든 군민을 아우르는 통합의 군수가 되겠다”며 “오늘부터 업무에 복귀해 산적한 현안을 챙기겠다”며 “다시 한번 군민 여러분께 감사드린다”고 말했다.