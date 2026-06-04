EBS “작년 수능보다 쉬운 적정 난이도 출제” 입시업계 “수험생 체감 난이도 어려울 것”

[헤럴드경제=김용재 기자] 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 6월 모의평가 영어 영역은 ‘역대급 난이도’로 ‘용암 영어’라는 말을 만든 지난해 수능 보다 다소 쉽게 출제됐다는 분석이 나왔다.

EBS에 따르면 4일 치러진 6월 모평 영어 영역은 지난해 수능보다는 다소 쉽게 출제되었지만, 수험생들이 체감하는 난이도는 여전히 높았을 것이라는 평가다.

EBS는 이번 6월 모의평가 영어영역에 대해 작년 수능보다 쉽게 출제되었으며 신유형 없이 적정 난이도로 출제되었다고 평했다.

EBS는 “번역해도 이해하기 어려울 정도로 과도하게 추상적인 표현이 사용된 지문을 배제했다”며 “학교 수업에 열심히 참여한 학생들이 좋은 성적을 받을 수 있도록 문항을 구성했다”고 설명했다.

EBS 수능 연계교재와의 전체 문항 연계율은 55.6%로 총 25문항이 연계되어 출제됐다.

EBS는 빈칸 추론인 33번과 34번, 글의 순서를 묻는 36번과 37번 문항을 변별력을 확보한 주요 문항으로 지목했다.

다만 종로학원은 이번 시험의 영어가 다소 어렵게 출제된 것으로 평가했다. 종로학원은 “이번 시험이 지난해 수능과 비슷하거나 다소 쉽게 출제되었음에도 불구하고 수험생 입장에서는 상당히 어렵게 반응했을 것”이라고 밝혔다.

종로학원은 “지난해 본수능 영어 1등급 비율이 3.1%에 불과할 정도로 매우 어려웠던 탓에 이번 시험이 쉬울 것이라는 수험생들의 기대심리가 있었다”며 “그럼에도 실제 출제 수준은 이에 부합하지 않았고, 지문에 대한 정확한 이해를 바탕으로 정답을 가려내야 하는 문항들이 상위권의 변별력을 갈랐다”고 했다.