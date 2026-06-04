제11차 울란바토르 대화 특별연설 정 장관, 북한을 ‘DPRK’로 호칭

[헤럴드경제=윤호 기자] 정동영 통일부 장관은 “우리는 대한민국(ROK), 조선민주주의인민공화국(DPRK), 미국(the U.S.)과 중국(China) 간 4자 대화를 시작할 수 있다”며 “점차 이 틀을 확대해 몽골, 일본, 러시아를 포함한 다른 동북아시아 국가들도 함께하도록 해야 할 것”이라고 4일 밝혔다

정 장관은 이날 몽골 울란바토르에서 열린 제11차 울란바토르 동북아 안보 대화에서 특별연설을 통해 “(한반도) 평화를 지속시키기 위해 우리는 정전체제를 종식하고 ‘한반도 평화체제’를 구축해야 한다”면서 이같이 말했다.

그는 “남북 간 신뢰 복원, 한반도 평화체제 제도화, 동북아 다자 대화 진전, 이 세 축이 일제히 앞으로 나아간다면 우리는 동북아 전역에 새로운 평화질서를 구축할 수 있다”며 “평화질서를 향한 여정은 동북아의 공동성장을 가져올 수 있다”고 강조했다.

그러면서 이러한 모멘텀을 끌어낼 잠재력이 있는 프로젝트로 광역두만개발계획(GTI)을 꼽고, 이와 연계해 북극 항로 협력과 서울-베이징 고속철도 연결을 추진하는 구상을 제시했다.

정 장관은 “GTI 회원국들이 함께 노력한다면, 우리는 시베리아횡단철도(TSR), 중국횡단철도(TCR), 몽골횡단철도(TMGR), 그리고 서울-베이징 고속철도와 같은 지역 철도망을 북극 항로와 연결할 수 있을 것”이라며, 유라시아 전역에 혁신적인 물류 네트워크를 구축할 수 있게 된다고 소개했다.

북한을 향해선 “이러한 구상들을 현실로 바꾸기 위해 조선민주주의인민공화국이 정회원으로서 GTI에 재가입할 것을 촉구한다”면서 “이 구상의 성공은 조선민주주주의 인민공화국의 재참여에 달려 있으며, 그들은 이 구상의 가장 큰 수혜자가 될 것”이라고 했다.

영어로 진행된 이날 특별연설에서 정 장관은 북한을 영문 공식 국호(Democratic People’s Republic of Korea) 또는 그 축약형 ‘DPRK’로 불렀다.