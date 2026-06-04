‘제12회 방위산업발전협의회’ AI·드론·항공엔진 등 분야 육성 협력 강화

[헤럴드경제=배문숙 기자]국내 국방 첨단전략산업 발전과 수출 확대를 위해 부처간의 역량을 결집한다.

산업통상부와 국방부는 4일 서울 용산구 국방부 대회의실에서 ‘제12회 방위산업발전협의회’를 열어 민·군 겸용 드론의 안정적 획득 협력 방안, 국방 인공지능(AI) 대전환 협력 계획 등 안건 8건을 논의했다고 밝혔다.

우선, AI·드론·항공엔진 등 분야 첨단전략산업 육성 협력을 강화하기로 했다. 국방부는 이날 민군 겸용 드론 표준 마련, 민군 실증체계 구축 등 정책 추진 방향을 보고했다.

또 민군 기술협력을 통한 국방 분야 AI 제품·서비스 개발 추진, 국방 특화 AI 파운데이션 모델 개발 추진 등 국방 AX(AI 전환) 가속화를 위한 범부처 협력 방안을 발표했다.

산업부도 민군 겸용 기술투자 확대, 첨단기술-방산 선순환 가속화를 비롯한 민군 기술협력 생태계 강화방안을 공유했다.

방위사업청은 ‘첨단 항공엔진 개발 현황 및 향후 계획’ 서면보고로 다부처 공동사업의 추진 방향을 점검했다.

‘방산 4대 강국’ 도약을 목표로 세운 정부는 K-방산 경쟁력 제고를 위한 방산 수출 진흥방안도 마련한다.

산업부는 방산수출 분야 민간산업 협력을 체계적으로 지원하는 ‘방산수출 민간산업협력 태스크포스(TF)’ 신설을 추진한다.

산업협력 아이템 발굴·구체화, 산업협력 패키지안 마련, 홍보 및 이행점검 등을 총괄하는 체계를 갖춘다는 계획이다.

국방부는 한국방위산업진흥회가 주도하는 방산전시회 육성 방안을 협의하고, 올해 안에 전시회 지원방안에 대한 가이드라인을 작성하기로 했다.

또 구매국과 국방외교활동, 후속군수지원 협력 확대에 대한 제도를 정립하는 ‘국방수출지원 추진전략’을 보고했다.

김정관 산업부 장관은 “산업부 M.AX(제조 AI 전환) 얼라이언스와 국방분야의 협업을 강화하고 소부장기업·협력업체 등 방산생태계 전반의 체력을 높이는 한편, 국내 중소 조선소 함정발주 등 지역경제를 살리는 민군협업 방안도 마련하겠다”고 말했다.

안규백 국방부 장관은 “협의회에서 논의된 과제들을 속도감 있게 추진하여 자주국방 기틀을 마련하고 글로벌 방산 시장에서의 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.