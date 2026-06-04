6월 8일 청진공원, 26일 남인사마당에서 클래식·퓨전국악·전통예술 공연 진행 7~8월 혹서기 제외, 11월까지 종로 곳곳 일상 공간 찾아가는 생활밀착형 공연 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 찾아가는 공연 사업 ‘어디나 스테이지’를 통해 6월에도 시민과 관광객 누구나 일상 가까이에서 문화예술을 즐길 수 있는 무대를 선보인다.

‘어디나 스테이지’는 시장, 한옥, 복지시설, 산책로 등 종로 곳곳의 일상 공간을 무대로 꾸며 누구나 가까운 곳에서 문화예술을 즐길 수 있도록 기획한 찾아가는 공연 프로그램이다. 지난 4월 시작 이후 생활공간 속 문화 향유 기회를 넓히며 주민들의 호응을 얻고 있다.

상반기 마지막 공연인 6월 공연은 도심 직장인을 위한 점심시간 힐링 공연과 인사동 공간의 특성을 살린 전통예술 공연으로 구성된다.

첫 번째 공연은 6월 8일 오전 11시 30분 청진공원에서 열린다. 종로 정원사 마을정원 축제 ‘2026 가든피크닉 Week in 종로’와 연계해 진행되며, 도심 직장인들을 위한 점심시간 힐링 공연으로 꾸며진다.

▷청춘유수(클래식 앙상블) ▷샐빛앙상블(퓨전국악) ▷최달(밴드 Mijii)이 출연해 클래식과 국악, 어쿠스틱 음악이 어우러진 무대를 선보일 예정이다.

이어 6월 26일 오후 5시에는 남인사마당에서 전통예술 공연이 진행된다. 인사동을 찾는 시민과 관광객을 대상으로 ▷두레소리(국악 합창) ▷연다악(퓨전국악)이 출연해 전통의 멋과 현대적 감각이 조화를 이루는 공연을 선사한다.

‘어디나 스테이지’는 11월까지 종로 전역에서 이어지며, 7~8월 혹서기 휴식기를 거쳐 9월부터 하반기 공연을 재개할 예정이다. 공연 일정과 세부 내용은 종로문화재단 누리집에서 확인할 수 있다.

정문헌 구청장은 “누구나 가까운 일상 공간에서 문화예술을 즐길 수 있도록 다양한 공연을 이어가고 있다”며 “앞으로도 세대와 장소를 아우르는 생활문화 공연으로 시민들의 일상에 활력을 더하겠다”고 밝혔다.