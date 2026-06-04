국가데이터처 ‘2024년 일자리이동통계’ 발표 등록취업자 2625만명, 전년보다 10만5000명 증가 유지율 72.1%로 상승…청년층 이동률은 21.4% 최고

[헤럴드경제=김용훈 기자] 지난해 행정자료상 등록취업자가 2625만명으로 소폭 증가한 가운데 직장을 유지하는 근로자 비중은 늘고 일자리 이동은 줄어든 것으로 나타났다.

다만 청년층은 여전히 활발하게 직장을 옮기고 있으며, 장기적으로는 근로자 10명 중 6명이 5년 안에 일자리를 이동하거나 노동시장에서 이탈하는 것으로 분석됐다.

국가데이터처가 4일 발표한 ‘2024년 일자리이동통계’에 따르면 지난해 등록취업자는 2625만명으로 전년(2614만5000명)보다 10만5000명(0.4%) 증가했다. 등록취업자는 4대 사회보험 등 행정자료에 가입·신고된 임금·비임금 근로자를 의미한다.

2023년과 동일한 기업체에서 일자리를 유지한 근로자는 1892만명으로 전체의 72.1%를 차지했다. 이는 전년보다 37만3000명(2.0%) 증가한 수치다.

반면 다른 기업으로 옮긴 이동자는 384만8000명으로 10만3000명(-2.6%) 감소했고, 새롭게 노동시장에 진입한 근로자도 348만2000명으로 16만4000명(-4.5%) 줄었다.

유지율은 1.1%포인트 상승한 반면 이동률과 진입률은 각각 0.5%포인트, 0.7%포인트 하락했다.

청년층 5명 중 1명은 이직

연령별로 보면 청년층의 일자리 이동이 가장 활발했다.

29세 이하 근로자의 이동률은 21.4%로 전 연령대 중 가장 높았다. 이어 30대(15.7%), 60세 이상(13.5%) 순이었다. 반면 유지율은 40대(78.9%), 50대(78.4%), 30대(73.4%) 순으로 높아 중장년층일수록 직장을 유지하는 비율이 높았다.

29세 이하 청년층의 진입률도 31.1%로 가장 높게 나타났다. 국가데이터처는 노동시장 신규 진입과 이직이 집중되는 연령대 특성이 반영된 결과로 분석했다.

성별로는 남성의 유지율(73.2%)과 이동률(15.2%)이 여성(각각 70.7%, 13.9%)보다 높았다. 반면 진입률은 여성(15.4%)이 남성(11.6%)보다 높았다.

건설업 이동률 31.6% ‘최고’

산업별로는 건설업의 고용 이동성이 가장 높았다.

등록취업자 상위 10개 산업 가운데 건설업 이동률은 31.6%로 가장 높았다. 건설업 종사자 10명 중 3명 이상이 1년 새 다른 일자리로 이동한 셈이다. 건설업 유지율은 54.4%로 주요 산업 가운데 가장 낮았다.

반대로 공공행정은 유지율이 86.2%로 가장 높았고, 교육서비스업(81.5%)이 뒤를 이었다. 숙박·음식점업은 진입률이 24.6%로 가장 높아 신규 인력 유입이 활발한 것으로 나타났다.

기업 규모별로는 중소기업의 이동률(16.8%)이 대기업(12.8%)보다 높았다. 유지율은 비영리기업(78.3%), 대기업(77.7%), 중소기업(68.4%) 순으로 집계됐다.

대기업 이직자 절반 이상은 중소기업으로

기업 간 이동 경로를 보면 대기업에서 대기업으로 옮긴 비율은 37.0%에 그쳤다.

대기업 이직자의 56.6%는 중소기업으로 이동했다. 반면 중소기업에서 대기업으로 이동한 비율은 11.8%에 불과했다. 중소기업 근로자의 81.4%는 다른 중소기업으로 옮긴 것으로 나타났다.

또 일자리를 옮긴 상시 임금근로자 214만5000명 가운데 57.8%는 임금이 증가한 일자리로 이동했고, 41.3%는 임금이 감소한 일자리로 이동했다. 임금 상승 일자리로 이동한 비율은 여성(60.0%)이 남성(56.1%)보다 높았다.

한편 최근 5년간 추이를 보면 ‘평생직장’ 개념은 더욱 약화되고 있는 것으로 나타났다.

1년 기준 유지율은 72.1%였지만 5년 기준으로는 40.9%까지 떨어졌다. 반면 이동률은 1년 기준 14.7%에서 5년 기준 31.4%로 높아져 시간이 지날수록 일자리 이동이 확대되는 것으로 분석됐다.