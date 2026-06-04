유정복 국힘 후보 꺽고 민주당 4년 만에 인천시정 탈환 일자리 창출·민생회복·원도심 재생 앞세워 승리 박 당선인 “인천의 새로운 도약 이끌 것”

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]박찬대 더불어민주당 인천시장 후보가 6·3 지방선거에서 당선되며 민선 9기 인천시정을 이끌 새 수장으로 선출됐다.

박찬대 당선인은 현직 시장이던 유정복 국민의힘 후보를 꺾고 민주당에 인천시장직을 되돌려줬다.

중앙선거관리위원회 개표 결과에 따르면 박 당선인은 4일 오전 현재 개표율 92.5% 기준 53.5%의 득표율을 기록하며 45.3%를 얻은 유정복 후보를 제치고 당선을 확정했다.

이로써 민주당은 2022년 지방선거 패배 이후 4년 만에 인천시정을 탈환하는 데 성공했다.

박 당선인은 당선 소감에서 “시민 여러분께서 위대한 인천을 위한 결단을 내려주셨다”며 “정체를 넘어 성장으로 나아가라는 시민의 명령을 가슴 깊이 새기겠다”고 밝혔다.

이어 “민생 회복을 위한 긴급 100일 프로젝트를 즉시 가동하고 중앙정부와 완벽하게 발을 맞춰 압도적인 성과로 보답하겠다”고 강조했다.

특히 이번 선거 과정에서 박 당선인은 ‘인천 일자리 평균 연봉 5500만 원 시대’를 핵심 목표로 제시하며 일자리 창출을 최우선 과제로 내세웠다.

그는 인공지능(AI), 바이오, 미래모빌리티, 친환경 에너지 등 미래 산업 육성을 통해 양질의 일자리를 확대하고 청년들이 떠나지 않는 도시를 만들겠다고 약속했다.

또한 원도심 재생과 교통 인프라 확충, 글로벌 경제도시 조성 등을 통해 인천의 성장 동력을 강화하겠다는 청사진을 제시했다.

공인회계사 출신인 박 당선인은 인천 연수구에서 3선 국회의원을 지냈으며 더불어민주당 최고위원과 원내대표를 역임했다.

특히 중앙정치에서 쌓은 경험과 정부·국회 네트워크를 바탕으로 인천 발전을 이끌 적임자임을 강조하며 선거를 치렀다.

박 당선인은 “인천의 한 단계 높은 도약을 위해 귀를 열고 발로 뛰겠다”며 “시민이 체감할 수 있는 변화와 성과로 보답하겠다”고 밝혔다.