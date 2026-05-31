이달의 수산물에 키조개·전갱이…어촌여행지는 제주 하도마을·부산 공수마을 희귀 산호 ‘망해송’·야구등대·고성 무도도 선정

[헤럴드경제=김선국 기자] 해양수산부가 6월을 맞아 이달의 수산물과 어촌여행지, 해양생물, 등대, 무인도서를 선정했다.

해수부는 31일 이달의 수산물로 키조개와 전갱이를 선정했다고 밝혔다.

키조개는 관자를 활용한 구이와 초밥 등으로 인기가 높은 패류다. 아연과 셀레늄이 풍부해 면역력 증진에 도움이 되는 것으로 알려져 있다.

전갱이는 오메가3 지방산과 니아신 함량이 높은 회유성 어종이다. 비린내가 적고 살이 부드러워 구이와 조림, 회, 초밥 등 다양한 방식으로 소비된다.

이달의 어촌여행지에는 제주 제주시 하도마을과 부산 기장군 공수마을이 선정됐다.

하도마을은 해녀 문화체험과 물질체험을 즐길 수 있는 제주 대표 어촌마을이다. 에메랄드빛 바다와 우도 전망으로도 유명하다.

공수마을은 후릿그물 체험과 조간대 체험, 다시마·미역 장아찌 만들기 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 송정해수욕장과 해동용궁사, 국립수산과학관 등 부산 주요 관광지와 가까운 것도 장점이다.

6월의 해양생물에는 희귀 산호인 망해송이 선정됐다.

망해송은 제주 문섬 해역 등 일부 지역에서만 발견되는 해양보호생물이다. 수심 20~40m 암반지대에 서식하며 다양한 해양생물의 은신처 역할을 하는 것으로 알려져 있다.

이달의 등대에는 부산 기장군 칠암항 남방파제등대가 이름을 올렸다.

야구방망이와 글러브, 야구공을 형상화한 이른바 ‘야구등대’로 유명하다. 2008년 베이징올림픽 야구 금메달을 기념해 조성됐다.

이달의 무인도서에는 경남 고성군 하이면에 위치한 무도(시루섬)가 선정됐다.

무도는 육지에서 약 100m 떨어진 작은 섬으로, 셰일층이 겹겹이 쌓인 모습이 시루떡을 닮아 ‘시루섬’으로도 불린다. 해식애와 해식동굴 등 다양한 해안 지형을 관찰할 수 있는 곳이다.

해수부는 각 선정지와 해양생물 관련 정보를 어식백세, 바다여행, 해양생명자원통합정보시스템 등 관련 누리집을 통해 제공할 예정이다.