[헤럴드경제=김보영 기자] 그룹 스트레이 키즈 멤버 아이엔(25)이 압구정 현대아파트를 89억원에 매입한 것으로 알려졌다.

29일 한국경제TV에 따르면 아이엔은 지난 1월 서울 강남구 압구정동 현대 1·2차 전용면적 161㎡ 한 가구를 89억원에 사들였으며, 지난 4월 잔금을 치르고 소유권 이전까지 완료했다.

등기부 등본상 별도의 근저당권이 설정되지 않은 점을 감안하면 전액 현금 매입한 것으로 추정된다. 지난해 같은 그룹 멤버 창빈도 해당 단지 전용 198㎡ 매물을 94억원에 대출 없이 매수한 바 있다.

1976년 강남구 논현로 동쪽 한강변에 지어진 현대 1·2차는 압구정 재건축 3구역에 포함된 단지다. 총 6개 구역으로 나뉘는 압구정 재건축 현장 중 규모가 가장 크고 입지가 좋다는 평가를 받는다.

3구역은 재건축 이후 지하 7층~지상 최고 65층, 총 5175가구 규모로 탈바꿈할 전망이다. 공사비만 5조5610억원에 달하는 초대형 사업으로 서울 정비사업 ‘최대어’로 꼽힌다. 시공사로는 현대건설이 선정됐다.

스트레이 키즈는 2018년 데뷔한 JYP 엔터테인먼트 소속 보이 그룹이다. 국내 누적 음반 판매량만 약 3600만장으로 글로벌 K팝 시장에서도 강력한 영향력을 이어가고 있다. 지난해 발매한 네 번째 정규앨범 ‘KARMA(카르마)’와 ‘SKZ IT TAPE DO IT’은 모두 미국 빌보드 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다.

투어 수익도 압도적이다. 2025년 기준 월드투어 ‘도미네이트(dominATE)’를 통해 아시아, 유럽, 미 대륙에서 약 130만명의 관객을 동원하며 전 세계 투어 수익 톱 10(약 2734억원)을 차지하는 기록을 세웠다.