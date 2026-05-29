나스닥 0.91% 상승, 신고가 AI·반도체주 강세…스노우플레이크 36% ↑

[헤럴드경제=문이림 기자] 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 사상 최고치를 경신했다. 미국과 이란의 종전 협상이 마무리 단계에 들어섰다는 소식에 투자심리가 살아나면서다.

28일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 24.69포인트(0.05%) 오른 5만668.97에 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 43.31포인트(0.58%) 상승한 7563.67을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥지수는 242.74포인트(0.91%) 오른 2만6917.47로 장을 마쳤다. 세 지수 모두 종가 기준 사상 최고치다.

지수 상승은 중동 정세 완화 기대감이 견인했다. 미국 온라인매체 악시오스는 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU)에 합의했고, 도널드 트럼프 미국 대통령의 최종 승인만 남겨둔 상태라고 보도했다. 종전 기대감이 커지면서 국제유가도 하락세를 보였다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “종전 협상 진전 소식에 달러와 유가가 하락하고 국채 금리가 안정되면서 증시가 상승 전환했다”고 설명했다.

인공지능(AI) 관련주들도 증시 상승을 이끌었다. 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크는 연간 매출 전망치를 상향 조정하고 아마존웹서비스(AWS)와 장기 계약 체결 소식을 발표하면서 주가가 36.48% 급등했다.

스노우플레이크의 깜짝 상승은 AI 투자 사이클에 대한 낙관론을 다시 자극했다. 데이터 분석업체 팔란티어는 8.17%, AI 서버업체 슈퍼마이크로컴퓨터는 8.15% 상승했다.

샌디스크(3.25%), AMD(4.55%), 마벨테크놀로지(3.09%), 퀄컴(4.24%) 등 반도체주도 강세를 나타냈다.

소비 종목도 선전했다. 할인점 체인 달러트리는 저가 상품 수요 확대에 힘입어 연간 실적 전망을 상향 조정했고, 주가는 17.87% 급등했다.

미국 상무부는 올해 1분기 국내총생산(GDP) 증가율 잠정치를 연율 기준 1.6%로 발표했다. 이는 앞서 발표된 속보치(2.0%)보다 낮아진 수치다.

미국의 4월 개인소비지출(PCE) 가격지수 상승률은 3.8%를 기록하며 약 3년 만에 가장 높은 수준까지 올랔다.

지타니아 칸다리 모건스탠리 인베스트먼트 매니지먼트 멀티에셋 부문 차석 최고투자책임자(CIO)는 “글로벌 경제와 기업 실적이 예상보다 견조한 흐름을 유지하면서 시장이 각종 위험 요인을 외면하고 있다”고 평가했다.