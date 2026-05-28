‘서울의 안전 이대로 괜찮은가’ 긴급 좌담회

“성수대교·삼풍백화점 30년 지났는데 참담”

오세훈, 교통불편에 “신속 개통하되 안전관리”

정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장(가운데)이 지난 27일 충남 논산시 오인환 논산시장 후보 선거 사무소에서 열린 현장 중앙선대위회의에 참석해 서소문 고가 붕괴 사고 희생자를 추모하며 묵념하고 있다. [연합]
정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장(가운데)이 지난 27일 충남 논산시 오인환 논산시장 후보 선거 사무소에서 열린 현장 중앙선대위회의에 참석해 서소문 고가 붕괴 사고 희생자를 추모하며 묵념하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=박병국·김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 28일 최근 발생한 서소문 고가차도 붕괴 사고와 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 복합환승센터 철근 누락 사태를 ‘후진적 사고’로 규정하며 관련 법 제정과 철저한 책임자 처벌을 예고했다.

정 위원장은 먼저 이날 국회에서 열린 ‘서울의 안전 이대로 괜찮은가’를 주제로 한 긴급 좌담회에서 최근 잇단 서울 시내 안전사고에 대해 참담한 심경을 토로했다.

그는 “최근 GTX-A 삼성역 복합환승센터 공사 과정에서 드러난 철근 누락 문제와 서소문 고가차도 붕괴 사고로 국민이 많은 걱정을 하고 있다”며 “우리 모두에게 충격을 줬던 1994년 성수대교 붕괴 사고, 1995년 삼풍백화점 붕괴 사고가 발생한 지 30년이나 지났지만 아직도 이런 후진적 사고가 계속 발생하고 있다는 것에 참담한 마음을 금할 길이 없다”고 말했다.

특히 정 위원장은 이날이 ‘구의역 스크린 도어 참사’ 10주기임을 상기하며 우리 사회의 고질적인 안전 경시 풍조를 정조준했다. 그는 “사고 이후 산업안전보건법을 개정하고 2인 1조 작업 원칙을 분명히 하는 등 진일보한 면이 있지만 아직도 비용과 효율을 내세워 사람 목숨을 등한시하는 작업 현장이 많다”면서 “서소문 고가차도 붕괴 사고도, GTX-A 삼성역 복합환승센터 철근 누락 사태도 이와 결코 무관하지 않을 것”이라고 진단했다.

아울러 정 위원장은 국내 사회간접자본(SOC) 해체 관련 입법 공백을 지적하며 개선을 예고했다. 그는 “회의에 들어오기 전 전문가분들에게 들었는데 SOC 해체 관련 법이 대한민국에 없다는 얘기를 듣고 굉장히 충격적이었다”고 밝혔다.

이어 사법적 단죄와 중장기적 시스템 점검 계획을 제시했다. 정 위원장은 “서소문 고가도로 붕괴 사고와 GTX 삼성역 복합환승센터 철근 누락 사태의 원인을 철저히 조사해 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 재발방지대책을 확실하게 세워야 한다”며 “책임져야 하는 사람들은 분명 분명한 책임을 져야 할 것”이라고 강조했다.

한편 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 이날 오전 사고 현장을 찾아 김성보 서울시장 권한대행과 함께 현장을 점검했다. 오 시장은 사고 발생 이후 사흘 연속 현장을 찾았다.

오 후보는 같은 시간 현장을 방문한 김윤덕 국토교통부 장관에게 정부 차원의 적극적인 협조를 요청했다. 특히 철도 위 낙하물로 인한 시민 교통 불편이 가중되는 점을 감안해 “신속하게 개통하되, 철거 현장을 안전하게 관리해 달라”고 당부했다.


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