‘아우토 자이통’ 평가서 5개 차종 중 종합 1위 실주행 테스트서 최장 거리 기록 차체·주행 편의·파워트레인 항목서 1위

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아는 소형 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) EV3가 독일의 유력 자동차 전문지 ‘아우토 자이퉁’이 최근 실시한 도심형 크로스오버 전기차 비교 평가에서 종합 1위를 기록했다고 28일 밝혔다.

이번 평가는 합리적인 가격대의 도심형 크로스오버 전기차를 중심으로 진행됐으며, EV3는 58.3㎾h 배터리를 탑재한 스탠다드 모델로 평가받았다.

평가 대상은 기아 ‘EV3’ ▷포드 ‘푸마 Gen-E ▷르노 ’4 E-Tech‘ ▷스즈키 ’e 비타라‘ ▷BYD ’아토 2‘ 등 모두 5개 차종이며, ▷차체 ▷주행 편의 ▷파워트레인 ▷역동적 주행 성능 ▷친환경·경제성 등 5가지 항목을 기준으로 이뤄졌다.

EV3는 ▷차체 ▷주행 편의 ▷파워트레인 항목에서 모두 1위를 차지하며 총점 3039점을 획득해, 2위 르노 4 E-Tech(2936점), 3위 BYD 아토 2(2928점)를 제치고 종합 1위에 올랐다.

특히, EV3는 아우토 자이퉁의 실주행 테스트에서 335㎞의 항속거리를 기록해 비교 모델 중 가장 긴 거리를 기록, ‘파워트레인’ 항목에서 최고 점수(727점)를 받았다.

아울러 뛰어난 응답성, 강력한 가속 성능, 스티어링 휠의 패들 시프트로 회생제동 강도를 자유롭게 조절할 수 있다는 점 역시 높은 평가로 이어졌다.

이 외에도 공간 및 조작 편의성, 소재 등을 평가하는 ‘차체’ 항목에서도 621점으로 1위를 차지했으며, 여유로운 헤드룸 및 레그룸, 넓은 창문, 평평한 후석 바닥 구조 덕분에 실내 공간이 마치 라운지처럼 개방적이라는 호평을 받았다.

아우토 자이퉁은 ‘주행 편의’ 항목에서도 EV3에게 타 차종 대비 압도적인 점수인 704점을 부여하며 “독일의 열악한 도로 상태를 극복하는 섬세한 서스펜션과 더불어 등 전체를 감싸는 우수한 측면 지지, 긴 레그 서포트, 편안한 쿠션 조합의 시트가 장거리 주행의 편안함을 보장한다”고 호평했다.

기아 관계자는 “이번 평가는 EV3가 편안한 장거리 주행까지 아우르는 완성도 높은 전기차임을 입증한 결과”라며 “앞으로도 글로벌 시장에서 차별화된 전동화 가치를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, EV3는 세계 최고 권위의 자동차 상 중 하나인 ‘2025 세계 올해의 자동차’를 수상했으며, 이 외에도 ▷‘2025 영국 올해의 차’ ▷‘2025 핀란드 올해의 차’ ▷‘2025 덴마크 올해의 차’ ▷‘2025 세계 여성 올해의 차’ 컴팩트 SUV 부문 ▷영국 ‘2024 탑기어 어워즈’ 크로스오버 부문 ▷독일 ‘2024 골든 스티어링 휠 어워드’ 4만 유로 미만 최고의 차 부문에 선정됐다.

기아는 EV3 판매 지역을 북미 시장으로 확대하며, 글로벌 전기차 시장 선점에 속도를 내고 있다. 앞서 지난달 1일(현지시간) 미국 뉴욕 ‘제이콥 재비츠 컨벤션 센터’에서 열린 ‘2026 뉴욕 국제 오토쇼’에서는 EV3를 북미 최초로 공개하며 현지 시장 점유율 확대와 브랜드 경쟁력 강화에 대한 의지를 드러냈다.

기아는 북미에서 EV3를 81.4㎾h 배터리를 탑재한 롱레인지 모델과 58.3㎾h 배터리를 탑재한 스탠다드 모델 두 가지로 운영한다.