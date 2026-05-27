별도 통신 배선 없이도 개별 제어 가능 LS일렉, AI 기반 기능 개발 주도

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 26일 경기도 안양 LS타워에서 LS사우타, 메를로랩과 스마트 무선 조명 시스템을 활용한 에너지 절감 및 운영 효율화 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다 27일 밝혔다.

LS일렉트릭과 LS사우타, 메를로랩은 MOU를 통해 스마트 무선 조명 솔루션의 공동 영업과 사업 확대를 추진하기로 논의했다.

LS일렉트릭은 에너지 효율화 사업과 연계한 고객 발굴과 사업 기획을 담당하고, 인공지능(AI) 기반 기능 개발을 주도한다. LS일렉트릭과 빌딩설루션 기업인 스위스 사우타가 합작해 설립한 LS사우타는 시스템통합(SI) 역량을 기반으로 설비 간 연계와 데이터 수집, 시스템 구축 및 운영·유지관리 업무를 맡는다. 메를로랩은 조명 디바이스 하드웨어 개발과 생산(OEM), 제어 소프트웨어, 통신 기술 지원, 품질 보증 등을 담당한다.

스마트 무선 조명은 통신 모듈을 내장해 별도의 통신 배선 없이도 개별 제어가 가능하다. 기존 유선 제어 방식 대비 설치와 유지보수도 용이해 공간 구조 변경이나 설비 확장에도 유연하게 대응할 수 있다. 또 필요한 구역만 점등하고 필요한 밝기만 유지하는 방식으로 조명 에너지를 최소 30% 이상 절감할 수 있다.

LS일렉트릭은 데이터센터, 공장 등 전력 운영 효율성이 중요한 산업 현장을 중심으로 시장 공략에 나설 계획이다. LS일렉트릭 관계자는 “AI 데이터센터와 스마트팩토리가 확산되면서 에너지 효율화와 운영 최적화 수요가 빠르게 증가하고 있다”며 “스마트 무선 조명과 공장에너지관리(FEMS) 리스 사업을 결합한 통합 솔루션을 통해 고객의 에너지 비용 절감과 운영 효율 향상을 동시에 지원해 나갈 것”이라고 말했다.