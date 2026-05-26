[헤럴드경제=김성훈 기자] 강원도 원주에서 70대가 지하 20m 아래로 추락해 숨지는 일이 일어났다.

26일 경찰과 소방에 따르면, 이날 오후 3시 42분께 원주시 태장동 주택 앞 비닐하우스에서 A(78) 씨가 20ｍ 아래 지하로 추락했다.

이 사고로 크게 다친 A 씨는 목숨을 잃었다.

경찰은 A 씨가 금을 캐기 위해 땅을 팠다는 가족들 진술 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.