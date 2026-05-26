신세계그룹 26일 내부 조사 결과 발표 “사전 모의나 고의성 정황 없다 판단”

[헤럴드경제=한지숙 기자] “20·30대의 역사의식이 우리나 사회가 느끼는 역사인식과는 좀 동떨어진 것 같습니다.”

신세계그룹이 26일 ‘5·18 모독사태’ 논란을 부른 스타벅스 ‘탱크데이’ 이벤트 등 마케팅에 대한 조사 결과를 발표했다.

김수완 대외협력본부장 부사장은 스타벅스 행사가 4.16(세월호 참사기일), 5.18(광주 민주화운동 기념일)에 맞춰 기획됐다는 의혹에 대해 “그날에 특정하게 많이 진행했는 지, 최근 10년 간의 행사 내용을 살펴봤다”라며 “보통 2주 단위로 행사가 이뤄지고, 행사 내용을 보면 워낙 프로모션이 매주 진행되다 보니 날짜 별로 크게 상이하지 않은 거 같다”라고 설명했다.

이어 “현재 (스타벅스코리아의)마케팅팀 직원들 연령을 보면 20대 초반 2명, 30대 후반이 3명인데, 이들의 역사의식이 우리나 사회가 느끼는 역사인식과는 좀 동떨어진 것 같다”며 “이 사태가 일어나고 나서 그들간의 대화를 보면, 처음에는 (사안의 심각성을)인식을 제대로 못하는 발언이 상당히 나왔다”고 했다.

그러면서 “20대, 30대 뿐 아니라 40대, 50대, 또는 60대까지 아우를 수 있는 역사인식 프로그램을 어떻게 만들어갈 지 좀 더 고민을 많이 할 것이고, 그룹 전체가 올바른 역사인식을 가질 수 있도록 좋은 프로그램 만들어가도록 노력하겠다”고 했다.

신세계그룹은 사건 발생 직후인 지난 19일부터 일주일간 커머스팀 전원과 결재라인 임직원 등 총 15명을 대상으로 내부 조사를 벌였지만, 사전 기획 고의성을 입증할 근거는 확인하지 못했다고 밝혔다.

내부 조사에서 담당 직원들은 논란이 된 ‘책상에 탁’ 문구는 기존 텀블러 홍보 문구였던 ‘가방에 쏙’과 운율을 맞추는 과정에서 생성형 AI 등을 참고해 만들었고, 5·18과의 연관성은 인지하지 못했다고 진술했다.

다만 일부 실무자의 비뚤어진 역사의식과 부적절한 언행은 확인했다.

전상진 신세계그룹 경영총괄 부사장은 “조사 과정에서 논란 직후 일부 임직원이 사안의 심각성을 제대로 인식하지 못한 채 부적절한 언행을 한 사실도 확인됐다”면서도 “이를 5·18 민주화운동을 폄훼하려는 사전 모의나 고의성을 입증할 정황으로 보기는 어렵다고 판단했다”고 설명했다.

JTBC 보도에 따르면 사태 직후 실무자 일부는 사내 메신저 대화에서 “정신이 이상하네? 왜 저렇게 생각하지?”라고 말했다. ‘탱크데이’ 이벤트의 문제를 지적한 여론에 대해 전혀 공감하지 못한 취지의 발언을 한 것이다.

신세계그룹은 향후 경찰 조사에서 5·18 민주화운동 폄훼 의도가 확인되면 해당 임직원을 즉시 해고하고 민형사상 책임까지 묻겠다고 밝혔다. 이번 마케팅에 관여한 직원 5명은 직무에서 배제했으며, 손정현 전 대표와 담당 임원은 이미 해임했다.