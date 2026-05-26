인류 역사에서 대지의 중력을 극복하려는 시도는 언제나 무모한 이들의 전유물이었다. 그러나 2026년 6월 12일(현지시각), 뉴욕 나스닥 시장의 전광판에 ‘SPCX’라는 네 글자가 새겨지는 순간, 그 무모함은 인류사에서 가장 거대한 경제적 현실로 치환될 것이다. 일론 머스크가 이끄는 스페이스X(SpaceX)의 기업공개(IPO)는 단순히 한 기업이 주식 시장에 진입하는 사건을 넘어선다. 그것은 인류의 경제적 영토가 지구라는 푸른 구체를 벗어나 무한한 우주 공간으로 확장됨을 선언한 일대 사건이다. 사우디 아람코의 기록을 넘어 수십억 달러의 자금을 조달하고, 2조 달러 수준으로 예상되는 시가총액을 기록할 이 거대한 우주선은 인공지능(xAI)과 위성 인터넷(스타링크), 그리고 화성 이주라는 거대한 꿈을 싣고 자본주의의 바다로 진입한다는 의미를 가진다. 이 경이로운 장면을 바라보며 우리는 한 가지 근원적인 질문을 던지게 된다. 인류가 저 높은 우주 공간에 초거대 데이터 센터를 짓고 화성을 향해 로켓을 쏘아 올릴 때, 우리가 발을 딛고 서 있는 이 지상의 삶은 어떤 궤적을 그리며 움직이고 있는가?

영화 <스타워즈>: 은하 제국의 건설과 초거대 플랫폼의 독점 스페이스X가 그리는 우주의 미래를 보며 우리가 소환해야 할 가장 거대한 인문학적 상상력은 조지 루카스 감독의 영화 <스타워즈>(Star Wars) 시리즈다. 이 거대한 우주 서사시는 단순히 제다이와 시스의 광선검 대결만을 다루지 않는다. 그 이면에는 은하계 전체의 무역 항로를 통제하고 권력을 독점하려는 거대한 세력들의 정치경제학이 숨어 있다.

<스타워즈 에피소드 1: 보이지 않는 위험 >의 갈등은 다름 아닌 ‘무역 항로의 세금 징수’와 ‘무역연합’의 행성 봉쇄에서 시작된다. 무역연합은 은하계의 물류와 유통을 독점하며 공화국을 압박할 만큼 강력한 경제적 군사 집단으로 성장한다. 이는 오늘날 스페이스X가 구축하고 있는 우주 인프라의 미래와 놀라울 정도로 겹쳐진다. 스페이스X의 진짜 무기는 단순히 로켓을 싸게 쏘아 올리는 기술이 아니다. 지구 저궤도를 빽빽하게 채우고 있는 수만 개의 ‘스타링크’ 위성망이다. 이 위성망은 지구상의 모든 음영 지역을 지우며 인공지능(AI)과 자율주행, 군사 안보를 연결하는 초거대 ‘우주 플랫폼’이 되고 있다 . <스타워즈>에서 은하 제국이 압도적인 파괴력을 지닌 ‘데스 스타’를 통해 전은하계를 공포로 지배했듯이, 미래의 우주 경제에서는 궤도와 통신망을 선점한 자가 지상의 모든 산업을 지배하는 절대 권력을 쥐게 된다.

일론 머스크가 꿈꾸는 화성 이주 계획은 어쩌면 새로운 문명의 개척일 수 있지만, 동시에 단일 기업이 한 행성의 생사여탈권을 쥐는 ‘기업 제국’의 탄생을 예고하는 것일지도 모른다. <스타워즈>는 우리에게 경고한다. 독점된 기술과 자본이 견제받지 않는 권력으로 변모할 때, 민주주의와 자유는 어떻게 안으로부터 무너져 내리는지를 말이다. 스페이스X의 화려한 상장은 우주 개척의 서막인 동시에, 인류가 한번도 경험해보지 못한 ‘초초거대 독점’의 시작점일 수 있다.

하이먼 민스키의 경고 : 자본의 ‘풍요’가 만들어 내는 ‘불안정성’

역사상 가장 거대한 규모로 기록될 스페이스X의 상장을 바라보며, 우리는 현대 비주류 경제학의 거두인 하이먼 민스키의 ‘금융 불안정성 가설’을 떠올려 본다. 민스키는 자본주의 경제가 본질적으로 안정적이지 않으며, 경제가 오랜 기간 호황을 누리고 안정적일 때 오히려 금융 위기의 씨앗이 자라난다고 주장했다 . 그의 이론은 세 가지 차입 단계로 설명된다. 헤지 금융은 채무자가 투자 수익으로 원금과 이자를 모두 상환할 수 있는 가장 안전한 단계다. 투기적 금융은 투자 수익으로 이자는 낼 수 있지만 원금은 상환하지 못해 지속적으로 대출을 연장해야 하는 단계다. 폰지 금융은 자산 가격이 계속 오를 것이라는 막연한 기대감에 의존하여, 투자 수익으로는 이자조차 갚지 못해 끊임없이 새로운 돈을 빌려 기 존의 빚을 돌려막는 가장 위험한 단계다. 현재 시장이 스페이스X에 부여한 거대한 밸류에이션 속에는 현재의 현금 흐름만으로는 설명하기 어려운 수많은 ‘미래의 약속’들이 녹아 있다. 우주 공간에 태양광 발전 인프라를 구축하고 AI 데이터 센터를 돌리겠다는 계획, 지구 전체를 초고속 인터넷망으로 묶겠다는 스타링크의 비전은 분명 매혹적이다.

하지만 냉정하게 보면, 이는 민스키가 말한 ‘자산 가격의 지속적인 상승’을 전제로 한 거대한 낙관론의 유토피아일지도 모른다. 시장의 자금이 한 곳으로 과도하게 쏠리고, 미래 가치에 대한 과장된 믿음이 레버리지를 극대화할 때 경제는 취약해진다. 모든 것이 완벽해 보이는 호황의 정점에서, 작은 균열 하나로 자산 가격이 폭락하고 금융 시스템이 마비되는 순간을 우리는 역사 속에서 수없이 목격했다. 이를 경제학에서는 ‘민스키 모멘트’라고 부른다. 우리는 우주로 날아가는 로켓의 화려한 불꽃에 눈이 멀어, 그 불꽃을 지탱하는 자본의 사슬이 얼마나 팽팽하게 당겨져 있는지 간과해서는 안 된다.

다니엘 카네만의 행동경제학 : ‘포스의 영’이 아닌 이성의 눈으로.

그렇다면 왜 인간은 이토록 위험한 낙관론에 쉽게 매료되는 것일까? 이에 대한 해답은 노벨 경제학상 수상자이자 행동경제학의 창시자인 다니엘 카네만의 심리학적 통찰에서 찾을 수 있다. 카네만은 인간의 정신 체계를 ‘빠른 직관’을 담당하는 시스템 1(System 1)과 ‘느리고 이성적인 분석’을 담당하는 시스템 2(System 2)로 나누어 설명했다.

우주 상장이라는 거대한 내러티브는 우리의 시스템 1을 강렬하게 자극한다. <스타워즈>의 주인공 루크 스카이워커가 보이지 않는 신 비로운 힘인 ‘포스’에 의지해 불가능해 보이는 임무를 완수하듯, 투자자들 역시 눈앞의 로켓이 뿜어내는 굉음을 보며 일종의 ‘자본주의적 포스’를 느낀다. 저 거대한 흐름에 동참하기만 하면 우주의 승리자가 될 수 있을 것 같은 직관적 확신이 들어서는 것이다. 여기서 발생하는 대표적인 심리적 오류가 바로 ‘낙관주의 편향’과 ‘기저율 무시’이다. 역사적으로 새로운 기술-패러다임이 등장했을 때--그것이 19 세기 철도 광풍이었든, 2000년대 초반의 닷컴 버블이었든--초기에 등장한 초거대 기업의 주가가 상장 직후 지속적으로 시장을 이 긴 확률(기저율)은 그리 높지 않다. 수많은 메가 IPO 기업들이 상장 첫해의 화려한 스포트라이트가 꺼진 후, 오랜 기간 주가 조정의 터널을 지나야 했다.

카네만은 그의 저서《생각에 관한 생각》에서 다음과 같이 조언한다.

“인간은 자신이 세상을 잘 이해하고 있다고 믿고 싶어 하지만, 실제로 우리가 마주하는 세상은 대단히 우연적이고 예측 불가능하다. 큰 성공 뒤에는 늘 평균으로의 회귀라는 냉혹한 통계적 법칙이 작동한다.” 스페이스X의 상장은 인류의 위대한 성취이지만, 투자라는 행위는 신비로운 ‘포스의 인도’가 아닌 냉철한 시스템 2의 영역이어야 한다. 내러티브가 주는 환호성에서 한 걸음 물러나, 숫자가 말하는 지속 가능성을 꼼꼼히 따져보는 이성적 태도야말로 카네만이 이 시대의 현인으로서 우리에게 전하는 진정한 조언이다.

고전의 통찰 : 헤시오도스의《노동의 나날》그리고 판도라의 상자

우주를 향한 끝없는 욕망의 질주를 바라보며, 우리는 인류 고대 고전의 출발점으로 시선을 돌려볼 필요가 있다. 고대 그리스의 시인 헤시오도스가 남긴 대서사시《노동의 나날》은 인류가 기술과 문명을 발전시키면서 잃어버린 ‘삶의 본질’에 대해 가장 오래된 경고를 던진다. 이 작품에는 우리가 잘 아는 ‘판도라의 상자’ 신화가 등장한다. 프로메테우스가 인간을 위해 제우스의 불(기술과 문명)을 훔쳐다 주자, 분노한 제우스는 인간 세상에 최초의 여성 판도라를 보낸다. 판도라가 호기심을 이기지 못하고 상자의 뚜껑을 열었을 때, 그 안에서 온갖 질병과 질투, 탐욕과 고통이 뿜어져 나와 지상을 가득 채웠다. 황급히 뚜껑을 닫았을 때 상자 바닥에 겨우 남은 것은 오직 ‘희망’뿐이었다.

스페이스X의 상장과 우주 개척은 인류가 제우스에게서 두 번째 불을 훔쳐낸 사건과 같다. 대기권을 뚫고 올라가는 로켓은 인류에게 지구라는 한계를 극복할 수 있다는 거대한 희망을 주지만, 동시에 우주 자원 선점 경쟁, 우주 쓰레기 문제, 궤도 무기화라는 새로운 형태의 ‘탐욕과 갈등의 상자’를 열어젖히는 행위이기도 하다.

헤시오도스는 작품 전체를 통해 인간이 고통스러운 노동을 통해서만 생계를 유지할 수 있게 된 이유를 설명하며, 눈앞의 화려한 지름길이나 과도한 욕망을 쫓기보다는 지상에서의 정의와 성실한 삶의 균형을 지키는 것이 진정한 풍요의 길이라고 역설했다. 오늘날 2026년의 우주 개발 역시 헤시오도스가 경고했던 판도라의 상자와 닮았다. 우주 광물 채굴의 경제적 가치, 궤도 진입 비용의 손익분기점 같은 차가운 지표들이 밤하늘의 낭만을 빠르게 대체하고 있다. 스페이스X의 상장이 단순히 인류에게 ‘새로운 식민지와 자원의 소유권’을 나누어주는 자본의 확장판에 그친다면, 그것은 상자 안에서 뿜어져 나온 새로운 갈등의 씨앗에 지나지 않을 것이다.

하지만 <스타워즈>에서 제국에 맞선 저항군이 끝내 승리할 수 있었던 이유가 은하계의 자유와 생명에 대한 존중이라는 가치를 품고 있었기 때문이듯, 우리의 우주 개척 역시 상자 바닥에 남은 ‘희망’의 언어를 품어야 한다. 스타링크가 지구상 가장 소외되고 고립된 오지의 아이들에게 인터넷을 연결해 주어 교육의 기회를 제공할 때, 그리고 우주 인프라를 통해 기후 변화의 예측 불가능성을 극복하고 인류의 생존 확률을 높여갈 때, 비로소 자본은 탐욕의 도구에서 인류를 구원할 진정한 희망으로 거듭나게 된다.

독일의 철학자 임마누엘 칸트는 그의 묘비명에 다음과 같은 위대한 문장을 남겼다. “생각하면 할수록 늘 새로움과 부쩍 자라나는 경외심으로 마음을 가득 채우는 두 가지가 있다. 하나는 내 위에 있는 별이 빛나는 하늘이요, 다른 하나는 내 속에 있는 도덕 법칙이다.”

2026년 6월 12일, 우리는 마침내 ‘별이 빛나는 하늘’을 자본의 영토로 편입시키는 역사적 순간을 목격하고 있다. 그것은 인류의 지성 가치가 만들어 낸 거대한 도약이며, 수많은 혁신가들의 눈물과 땀방울이 빚어낸 감동적인 결과물이다. 그러나 이 거대한 자본의 우주선이 순항하기 위해서는, 우리 내면에 있는 ‘도덕 법칙’과 경제학적 냉철함이라는 무게중심이 반드시 필요하다.

하이먼 민스키가 경고한 자본의 탐욕과 불안정성을 경계하고, 다니엘 카네만이 조언한 눈먼 낙관주의의 함정을 경계하며, 헤시오도스와 <스타워즈>가 일깨워준 인간 중심의 가치와 성찰을 잊지 않을 때, 우리는 비로소 이 거대한 문명의 전환기를 온전히 우리의 것으로 만들 수 있다. 우리는 모두 지상이라는 거대한 중력의 법칙 안에서 살아가는 평범한 존재들이다. 매일의 삶은 고단하고, 시장의 변동성은 우리의 마음을 흔들어 놓는다. 하지만 저 멀리 우주를 향해 힘차게 날아오르는 스페이스X의 로켓을 바라보며, 우리는 가슴속 깊은 곳에 묻어두었던 근원적인 불꽃을 다시금 발견하게 된다.

헤시오도스는 기원전 7세기경 활동한 고대 그리스의 서사시인, 작가로 호메로스와 함께 그리스 신화, 그리스 문학에서 중요한 역할을 하는 시인이다. 헤로도토스는 헤시오도스와 호메로스가 그리스인들에게 신을 만들어 주었다고 했다. 신화, 서사시, 교훈시 등을 지었으며, 호메로스와 함께 후대 그리스, 로마의 작가들에게 영향을 주었다.