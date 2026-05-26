[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장이 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 지지 이유를 밝혔다.

홍 전 시장은 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “후임 대구시장으로 김부겸 후보를 지지하는 건 청와대나 민주당 부탁도, 김부겸 후보 부탁도 아니다”며 “그것은 대구 미래 100년을 위해서일 뿐”이라고 했다.

이어 “지난 30년 GRDP(지역내 총생산)에서 전국 꼴찌인 대구가 다시 일어서기 위해선 TK 신공항 조속 건설, 산업 구조 대개편이 이뤄져야 하는데 이들 모두 정부 지원 없이는 불가능한 사업”이라면서 “김부겸 후보를 통해 내가 추진했던 대구 미래 100년 사업을 완성했으면 하는 바람에서 김 후보를 지지한 것”이라는 설명을 덧붙였다.

그러면서 “당 보고 투표하지 말고 사람보고, 감성이 아닌 이성적인 투표를 하자”고 김 후보에게 힘을 실어줄 것을 청했다.

앞서 박근혜 전 대통령은 지난 23일 대구 칠성시장에서 추경호 국민의힘 대구시장 후보 지원 유세에 나섰다.

한편 국민의힘을 비롯해 보수층 일부에선 홍 전 시장이 김 후보를 지지하고 청와대로 찾아가 이재명 대통령을 만난 것을 두고 “배신 행위”라며 비판을 이어오고 있다.