자영업자, 소상공인에게도 인공지능(AI)이 필수가 된 시대다. AI가 가게 운영, 메뉴 설정 등의 ‘컨설팅’ 역할까지 하게 되면서 적절한 AI 활용은 매출 상승과 직결되고 있다. 실제 현장에서도 AI 활용 필요성이 커지고 있다. 배달의민족이 운영하는 배민아카데미가 외식업주 836명을 대상으로 한 설문 조사에 따르면 외식업주 91.5%가 3년 내 AI는 외식업 운영에 꼭 필요한 기술이 될 것이라고 응답했다. 자영업자의 성공을 돕는 AI 활용 사례를 소개한다. [편집자주]

[헤럴드경제=박세정 기자] #. 중식당을 운영하는 자영업자 A씨. 단골 손님의 자장면 주문에 면이 불지 않게 따로 포장해 배달을 보냈지만, 궂은 날씨 탓에 배달이 지연됐다.

아니나 다를까 화가 잔뜩 난 단골 손님은 “면이 퉁퉁 불어 도저히 못먹겠다”는 리뷰를 남겼다. 단골 손님을 잃고 싶지 않은 A씨는 어떻게 대체해야 할지 막막한 상황. 결국 AI에게 도움을 요청했다.

AI는 ‘진심 어린 사과→배달이 늦어지게 된 이유→재발 방지책’까지 담은 사과 문구를 추천해 줬다.

이를 바탕으로 A씨는 “소중한 단골 손님에게 실망을 안겨 드려 죄송합니다. 궂은 날씨로 배달이 지연돼 면이 불어버린 점, 고객님께서 얼마나 속이 상하셨을지 깊이 반성하고 있습니다. 앞으로 날씨가 좋지 않을 땐 배달 예상 시간을 미리 안내해 드리겠습니다. 면은 포장 직전 조리해 최대한 불지 않게 전달되도록 하겠습니다”는 답글을 남겼다. 다행히 단골 손님의 주문은 다음번에도 이어졌다. A씨는 AI가 제안해 준 답글 덕에 단골 손님을 잃지 않을 수 있었다.

이는 배민아카데미가 꼽은, 리뷰 관리에 AI를 적극 활용한 사례다. 자영업자들에게도 AI 활용은 필수가 되면서 고객 리뷰 관리를 비롯해 아르바이트생 채용 공고, 메뉴 추천까지 AI의 도움을 받는 사례가 빠르게 늘어나고 있다. 이에 배민아카데미는 자영업자들이 더 효과적인 ‘AI 답변’을 받을 수 있도록 질문 작성 팁을 소개해 눈길을 끈다.

알바 모집공고, 점심 메뉴 개발에도 AI 활용

배민아카데미에 따르면, 리뷰 댓글 관리뿐 아니라 아르바이트생 모집공고나 점심 메뉴 개발에도 AI를 적극 활용하는 추세다.

배민아카데미가 소개한 사례 중 대학가에서 돈가스 가게를 운영하는 B씨는 새로 뽑을 알바생 채용공고문 작성에 AI를 활용했다.

‘업무는 어렵지 않지만 손님이 많은 가게’ ‘누구나 할 수 있다는 점을 강조한 채용 공고’ ‘유쾌하면서도 센스있는 채용 공고’ 등의 명령어를 제시해 빠르게 채용공고문을 완성할 수 있었다.

또 다른 자영업자 C씨는 직장인을 위한 점심 메뉴 개발에 AI를 활용했다. ‘가격 1만원대 내외’ ‘한식 위주’ ‘메뉴 3~4개 구성’ ‘메뉴를 선정한 이유도 제시’ 등의 명령어를 입력했다.

AI는 제육볶음한상(쌈채소, 미니된장찌개, 기본반찬 3종), 뚝배기 김치찌개(돼지고기, 참치 선택가능), 고등어구이정식(미니 된장찌개, 기본반찬 3종) 등 세부 반찬 구성까지 제시해 순식간에 점심 메뉴를 구성해 줬다.

“네가 마케터라면” “네가 영양사라면”…AI에 역할 부여하기

배민아카데미는 더 구체적이고 효과적인 AI 답변을 얻으려면 AI에게 상황에 맞는 ‘역할’을 부여하는 것이 중요하다고 강조했다.

“당신은 영양사입니다. 체중 감량을 원하는 사람을 위한 식단을 짜주세요”, “10년 차 외식업 컨설턴트로서 리뷰에 나오는 우리 가게 문제점 5가지를 알려주세요” 등과 같은 식이다.

배민아카데미는 “AI는 방대한 양의 정보를 학습한 상태이기 때문에 답변의 방향성을 잡을 수 있도록 역할을 부여해 주는 게 좋다”고 설명했다.

한 번의 질문으로 원하는 답을 얻지 못하는 경우가 많기 때문에 피드백을 주면서 질문을 개선하는 것도 중요하다고 꼽았다. “지금 메뉴 이름도 좋지만, 흥미를 더 끌 수 있도록 바꿔볼까?”와 같이 하나의 질문에서 파생된 결과물을 구체적으로 다시 제시하는 식이다.

아울러 배민아카데미는 원하는 결과물 형태를 담아서 질문하는 것도 효과를 높일 수 있는 방법이라고 조언했다. “워드파일로 작성해줘” “질의응답(Q&A) 방식으로 정리해줘”와 같은 방법이다.

배민아카데미는 “AI는 도구가 아닌 파트너라고 생각할 필요가 있다”며 “넋두리하듯 처한 상황과 문제들을 알려주고 명확한 결과물을 요청한다면 고민을 덜어줄 해답을 찾는데 도움이 될 것”이라고 설명했다.