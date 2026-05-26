[헤럴드경제=이명수 기자] 가수 김종국이 자신의 음색이 가황 나훈아와 비슷하다는 칭찬에 트로트 오디션에 나가고 싶다는 속마음을 내비쳤다.

오는 28일 방송되는 KBS 2TV 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에는 매력적인 보이스로 여심을 녹이며 트로트계를 이끄는 영트로트 대표주자 손태진과 박지현이 출연한다.

이날 방송에서 손태진은 김종국의 메가 히트곡 ‘사랑스러워’를 성악 버전과 트로트 버전으로 선보이며, 원곡자인 김종국을 흐뭇하게 만들었다. 이에 김종국은 손태진을 따라 직접 트로트 버전으로 ‘사랑스러워’를 불러 웃음을 자아냈다. 김종국의 트로트 창법에 박지현은 “나훈아 선배님 음색이랑 비슷하다”라며 극찬을 아끼지 않았다고. 이에 김종국은 “트로트 오디션에 나가봐야겠다”라며 트로트 가수 데뷔를 예고하기도 했다.

김종국은 손주가 생겨 할아버지가 된 사연도 공개한다. 이모인 심수봉과 나이 차이가 얼마 나지 않는 손태진의 아버지처럼, 김종국도 나이 차이가 크지 않은 조카에게 아이가 생기면서 할아버지가 된 근황을 털어놓은 것. 조카 손주가 자신을 향해 할아버지라 부른다고 말한 김종국은 “할아버지 소리를 듣기 싫어 안 보고 지낸다”라며 손주를 피해 다니는 사연을 털어놨다.

한편 김종국은 지난해 9월 일반인 여성과 결혼했다.