박 후보 캠프 20일 선거운동 기조 발표 “태어나고 자란 인천 발전 위해 모두 쏟아붓겠다”

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]박찬대 더불어민주당 인천시장 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동을 하루 앞둔 20일 “시민의 뜻을 받드는 비전 중심 선거운동을 펼치겠다”며 본격적인 선거전에 돌입했다.

박찬대 후보 측은 이날 선거운동 기조 발표를 통해 “박 후보는 삶도 정치도 인천에서 시작했다”며 “태어나고 자란 인천에서 정치를 시작했고 국회에서 쌓은 경험과 역량을 이제 인천 발전을 위해 모두 쏟아붓겠다는 각오로 이번 선거에 임하고 있다”고 밝혔다.

이어 “인천의 도약이 곧 대한민국의 도약이라는 점을 증명하는 것이 이번 선거에서 이루고자 하는 목표”라고 강조했다.

이재명 대통령과의 긴밀한 협력 관계 강점으로 내세워

박 후보 측은 이재명 대통령과의 긴밀한 협력 관계를 강점으로 내세웠다.

당찬캠프는 “박 후보는 그동안 이재명 대통령과 가장 긴밀하게 호흡하며 국정 철학을 공유해 왔고 실제 성과도 함께 만들어왔다”며 “인천 발전을 위해 중앙정부와 가장 효과적으로 협력할 수 있는 후보”라고 설명했다.

또한 공천 이후에도 현장 중심 행보를 이어왔다고 밝혔다. 캠프는 “사무실에서 보고서를 기다리는 대신 직접 현장으로 나가 소상공인들의 이자 부담과 물가 문제 등 시민들의 어려움을 경청해 왔다”며 “‘긴급 민생회복 100일 프로젝트’를 두 차례 발표했고 ‘인확행’ 시리즈를 통해 현장의 목소리를 구체적인 정책으로 연결해 왔다”고 말했다.

대한민국 ‘5극 3특 시대’ 행보… 인천이 핵심 거점 역할 수행 약속

박 후보 측은 현재 대한민국이 ‘5극 3특 시대’로 나아가고 있다고 진단했다. 수도권 일극 체제를 넘어 전국 균형발전을 추진하는 국가 전략 속에서 인천이 핵심 거점 역할을 수행할 수 있다고 주장했다.

캠프는 또 “인천은 세계 최고 수준의 공항과 항만, 세계 최대 바이오 생산단지, 수도권 2600만 명의 배후 수요를 갖춘 도시”라며 “이미 5극 3특 시대의 핵심 거점이 될 충분한 자격과 조건을 갖추고 있다”고 평가했다.

그러면서 “중요한 것은 이러한 가능성을 실제 기회로 전환할 수 있는 리더십”이라며 “이재명 정부와 같은 방향으로 움직이며 인천의 몫을 제대로 가져올 수 있는 후보가 바로 박찬대 후보”라고 강조했다.

‘ABC+E 전략’·‘긴급 민생회복 100일 프로젝트’, 두 핵심 축 전개

박 후보는 이번 선거 기간 두 가지 핵심 축을 중심으로 선거운동을 전개할 계획이다.

우선 인천의 미래 성장 전략인 ‘ABC+E 전략’을 통해 AI 물류, 바이오 신약, K-콘텐츠, 해상풍력 산업을 중심으로 인천 산업 구조의 대전환 청사진을 시민들에게 제시하겠다고 강조했다.

또 시민 삶과 직결되는 민생 정책인 ‘긴급 민생회복 100일 프로젝트’를 통해 중앙정부와 보조를 맞춘 생활밀착형 정책을 추진하겠다고 밝혔다.

박 후보 측은 “이번 선거는 단순한 지방선거가 아니라 인천의 미래 산업과 시민 삶의 방향을 결정하는 중요한 선거”라며 “시민의 오늘을 지키고 인천의 내일을 준비하는 책임 있는 선거운동을 이어가겠다”고 밝혔다.