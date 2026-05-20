차별화된 상품·글로벌 투자기회 기반 고객 유입 확대 2022년 이후 매월 평균 1.3조 ‘쑥쑥’

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 개인고객 금융상품 잔고가 100조원을 돌파했다고 20일 밝혔다. 이번 성과는 단순 자산규모 확대를 넘어, 고객수익률 중심의 상품 공급과 자산관리 서비스가 고객만족으로 이어지며 새로운 고객 유입을 만들어낸 결과라는 것이 회사의 설명이다.

구체적인 개인고객 금융상품 잔고는2022년 41조2000억원에서 2023년 53조4000억원, 2024년 67조7000억원, 2025년 85조700억원으로 증가하며 5월 현재 100조원을 넘어섰다.

2022년 이후 한국투자증권에는 매월 평균 1조3000억원 규모의 개인고객 자금이 꾸준히 유입됐다. 연간 증가 규모는 2023년 12조2000억원, 2024년 14조3000억원, 2025년 17조3700억원으로 매년 확대됐으며, 하루 평균 약 430억원 규모의 고객 자금이 유입됐다.

신규 고객 유입도 꾸준히 확대되고 있다. 최근 3년간 개인 금융상품 신규 고객 수는 2023년 8만5766명, 2024년 13만2322명, 2025년 20만2502명으로 증가했다.

고객 구성 역시 특정 연령층에 치우치지 않았다. 고객비중은 20대 이하 13.8%, 30대 19%, 40대 19%, 50대 21.7%, 60대 15.2%, 70대 이상 11.4%로 전 세대에 걸쳐 고르게 분포됐다.

한국투자증권은 이 같은 성장이 시장 흐름을 선제적으로 반영한 상품 공급 전략에서 비롯됐다고 강조했다. 금리 환경 변화와 시장 변동성 확대 속에서 개인 자금이 채권·펀드·발행어음·종합투자계좌(IMA) 등으로 이동하는 흐름에 맞춰 상품 라인업을 빠르게 확대했다는 설명이다.

특히, 칼라일, JP모간, MAN그룹, 캐피탈그룹, AB, 뮤지니치 등 글로벌 금융사와의 협업을 통해 차별화된 투자 기회를 제공하며 경쟁력을 강화했다. 관련 상품은 출시 초기부터 개인 투자자 자금을 빠르게 흡수하며 올해 4월 말 기준 누적 판매액 1조100억원을 기록했다.

이 같은 성과를 바탕으로 호실적도 이어지고 있다. 회사는 올해 1분기 연결기준 매출액 11조4524억원, 영업이익 9599억원을 기록했다. 매출액과 영업이익은 전년 동기와 비교해 각각 130.3%, 85.0% 증가했다. 당기순이익은 7847억원으로 75.1% 늘었다. 특히, 작년 1분기와 비교해 브로커리지 순영업수익이 무려 172.4% 급증했다. 브로커리지 이자 역시 70.0% 증가했다.

한국투자증권은 차별화된 상품 경쟁력과 고객 수익률 중심 자산관리를 기반으로 ‘고객이 고객을 부르는’ 선순환 구조를 강화하고 있다. 금융상품 잔고를 단순 판매 실적이 아닌 고객 신뢰와 장기 자산관리 역량을 보여주는 핵심 지표로 보고, 고객 성과와 관리 역량을 프라이빗뱅커(PB) 핵심성과지표(KPI)에도 반영하고 있다.

김성환 한국투자증권 사장은 “이번 개인고객 금융상품 잔고 100조원 돌파는 단순한 자산규모 성장보다, 한국투자증권을 믿고 자산을 맡겨 주신 고객 신뢰가 쌓인 결과라는 점에서 더욱 의미 있게 생각한다”며 “고객 자산이 성장하고 있다는 것은 결국 상품과 서비스에 대한 고객 만족도가 높아지고 있다는 의미인 만큼 더 큰 책임감을 느끼고 있다”라고 말했다.

그러면서 “앞으로도 좋은 상품과 차별화된 자산관리 서비스를 통해 고객의 투자 경험을 높이고, 고객과 함께 성장하는 리테일 자산관리 플랫폼으로 발전해 나갈 것”이라고 했다.