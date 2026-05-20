폭염일수 증가, 수온상승으로 유해조류 증식 “시민들 수돗물 안심, 친수활동 가능하게”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 여름철 녹조 피해를 최소화하고 시민들이 안전하게 물을 쓸 수 있는 환경을 만들기 위해 ‘2026년 조류경보제 운영계획’을 시행한다고 20일 밝혔다.

기후변화로 폭염일수가 늘어나고 수온상승으로 낙동강하류 유해 남조류의 대량증식이 예상되면서 상수원과 친수구간을 대상으로 선제 대응하려는 계획이다. 실제 지난해 물금·매리 지점에서는 조류경보가 194일간 발령됐고, 5월말 첫 관심단계 발령 후 여름철 폭염과 강수량 감소로 경계단계까지 발령되는 등 녹조 장기화 현상이 나타난 바 있다.

시는 시민들이 자주 찾는 삼락·화명 수상레포츠타운을 대상으로 남조류 세포수 기준과 조류독소 농도를 함께 고려한 강화된 조류경보를 시행한다. 삼락·화명 수상레포츠타운은 올해부터 조류독소가 20㎍/L 이상 검출될 경우 경계단계를 발령해 낚시·수영·수상스포츠 등 활동을 금지 권고한다.

기후에너지환경부가 주관하는 ‘녹조계절관리제’와 연계한 녹조발생 저감대책도 본격 추진된다. 녹조계절관리제는 녹조 발생요인 저감과 피해예방을 위해 올해 처음 추진되며 10월 15일까지 운영된다.

시는 이 기간 수질 모니터링 강화와 오염원 관리, 친수구간 안전조치 등으로 녹조피해를 최소화할 계획이다. 상수도사업본부 낙동강관리본부 보건환경연구원 자치구 등 총 8개 기관과 협력해 조류경보 단계별 대응체계도 운영한다.

한편, 시는 이달 중 관계기관 회의를 열어 조류대응 대책과 기관별 역할을 공유하고, 7월부터 10월까지 조류제거선 운영상황을 점검한다. 2028년까지는 물금취수장 일원에 수심별 선택취수가 가능한 취수탑을 설치해 유해 남조류 유입을 차단할 방침이다.