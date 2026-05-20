인천 항공기 정비고서 진행 고위험 작업 집중 관리 근로자 중심 안전문화 정착

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 인천 중구 소재 대한항공 항공기 정비고에서 ‘노사합동 안전보건점검’을 실시했다고 20일 밝혔다.

이번 점검은 통합 항공사 출범을 앞두고 조직 및 작업 환경 변화에 선제적으로 대응하고, 항공기 정비 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 사전에 예방하기 위해 마련됐다는 게 회사 측의 설명이다.

이날 점검에는 유종석 대한항공 안전보건 총괄 겸 오퍼레이션 부문 부사장과 정찬우 대한항공 정비본부장, 조영남 대한항공 노동조합 위원장을 비롯한 산업안전보건실 및 정비본부 관계자, 노동조합 관계자 등이 참석했다.

참석자들은 인천점검정비팀 사무실에서 현장 브리핑과 근로자 애로사항 청취를 진행한 뒤 엔진지원반, 격납고, 기체 수리 작업장, 항공기 부품·자재 보관 자동창고 등 주요 정비 현장을 점검했다.

특히, 에어버스 A380 중정비가 진행 중인 격납고에서는 비계(가설 작업대), 기내, 밀폐공간 등 고위험 공정의 안전관리 실태를 중점적으로 확인하고, 협력업체 관계자들과 의견을 나누며 상생 안전문화 확산 방안을 모색했다.

아울러 기체 수리 작업장에서는 절단기 및 가공장비 등 유해·위험 기계류 관리 상태와 보호구 착용 실태, 화학물질 사용 현황 등을 확인했다. 자동창고에서는 끼임 사고 예방 대책과 소방시설 관리 상태, 비상대피 동선 및 통로 장애물 여부 등을 점검했다.

유종석 부사장은 “통합 항공사 출범을 앞두고 ‘절대 안전’은 어떠한 상황에서도 타협할 수 없는 최우선 가치”라며 “노사가 원팀이 되어 변화하는 환경 속에서도 항공기 안전은 물론 근로자들이 안전하게 일할 수 있는 건강한 일터를 만들어 가겠다”고 말했다.

조영남 위원장은 “노사가 함께 현장을 점검하고 개선방안을 논의한 점에서 의미가 크다”며 “현장 중심의 안전관리 체계를 강화하고 안전문화 정착에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

한편, 대한항공은 노사합동 안전보건점검을 매 분기 1회 정례적으로 운영하며 현장 중심의 위험요인 발굴과 개선 활동을 지속적으로 추진하고 있다.

대한항공 관계자는 “앞으로도 근로자와 협력업체 의견을 적극 반영해 안전한 작업환경 조성과 예방 중심의 안전관리 체계를 강화하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.