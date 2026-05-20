추경호 국민의힘 대구시장 후보 행정·국회 두루 경험…실전투입 능력 갖춰 기업 투자 생태계 조성, 청년산업 적극 육성 대구 사수 민심 결집중…당 단일대오 공감대

“누가 결국 대구시민들의 삶을 더 낫게하고, 일자리를 만들고, 경기를 좋게하겠습니까. 대한민국이 검증한 전문성을 갖춘 추경호입니다.”

추경호 국민의힘 대구시장 후보는 18일 대구 수성구 범어동에 위치한 캠프 사무실에서 가진 헤럴드경제와의 인터뷰에서 “저는 평생 행정 현장에 있었고, 경제부총리와 국회 원내대표 등을 경험하며 연습이 아닌 실전투입이 가능한 준비된 ‘프로 시장’”이라며 이같이 강조했다.

추 후보는 “대구 경제를 살리는 것도 중요하고, 현재 이재명 정권이 입법·행정부를 장악한 힘으로 사법부까지 뒤흔들고 있는 것도 견제해야 한다”며 “지방권력의 핵심이자 ‘보수의 심장’인 대구까지 차지하려는 것을 막고 권력의 오만함을 견제해야 한다”고 밝혔다.

6·3 지방선거 공천 과정에서의 당 내홍과 최근 지도부의 행보에 대해서는 장기적인 평가를 주문했다. 추 후보는 “이제 생각의 차이를 열어놓고 선거가 끝날 때까지 승리를 위해 단합된 모습을 보여야 한다”면서 “각 지역에서 후보들은 지역 민심에 반응하고 공감할 수 있는 공약을 제시해야 한다. 선거가 끝나면 국민들이 평가하고, 그때 당의 방향을 논의해도 늦지 않다”고 말했다. 아래는 인터뷰 전문.

-대구 유세 현장에서 쓴소리가 나오기도 한다.

▶민주당의 일방 독주를 견제해야 함에도 제대로 역할을 하지 못한 부분에 있어 국민의힘에 대한 실망과 질책들이 분명 있었다. 그 말씀들을 무겁게 받아들이고 있다. 다만 제가 국민의힘 후보로 확정된 이후 현장 민심은 보수를 중심으로 빠르게 결집하고 있다. ‘대구 뺏기면 안 된다. 우리의 자존심이 걸려 있다. 꼭 이겨야 한다’는 말씀을 정말 많이 주신다.

-ABB(AI·빅데이터·블록체인), 미래차, 로봇, TK 신공항 경제권 등 여러 구상을 제시했다.

▶대구 경제를 재도약 시키고, 일자리를 많이 만들어 돈과 사람이 모이는 도시를 만드는 것이 저의 경제전략이다. 이를 위해 대구 경제 대개조를 추진해 AI-로봇-미래모빌리티 등 첨단 신산업을 육성하고 기계, 금속, 섬유 등 주력 산업의 고부가가치화를 추진하겠다.

또한 제2의 반도체 산업 클러스터 단지를 추진할 것이다. 기업이 탐내는 최적의 투자 생태계를 조성해 삼성·SK 등 반도체 공장 유치, 현대로보틱스·현대차 등 로봇 생산 기지 유치, SK·네이버 등 데이터센터 유치에 적극 나설 것이다.

-여당이 추진하는 조작기소특검 등에 대한 논란이 대구 민심에 어떤 영향을 미치나.

▶현장에서 민주당의 공소취소특검법 논란에 대한 우려를 많이 듣고 있다. 시민들께서는 ‘재판을 받던 권력자가 대통령이 됐다고 공소 자체를 없애는 구조가 말이 되느냐’, ‘법치주의와 삼권분립이 흔들리는 것 아니냐’고 걱정하신다.

국민 눈치를 보면서 잠시 유보했다고 해서 본질이 달라지는 것은 아니다. 철회가 아니라 연기라면, 선거 이후 다시 추진하겠다는 뜻으로 볼 수밖에 없다. 입법권과 행정권을 장악한 거대 여당이 사법시스템까지 흔들려 한다는 위기감이 대구 민심에 분명히 영향을 주고 있다.

-공천 과정에서의 내부 갈등과 당 지도부의 2선 후퇴론 등이 나왔다. 선거에 미친 영향은 어땠나.

▶경선과정에서 논란이 있었지만 후보 확정 이후에는 주호영 국회부의장께서 총괄선대위원장을 맡아주시고 경선에 함께 했던 분들도 하나로 힘을 모으면서 현장 분위기도 빠르게 달라지고 있다. 지금은 단일대오로 대구 경제를 살려야 한다는 공감대 커지고 있다.

-유권자들에게 전하고 싶은 말씀은.

▶이번 선거는 누가 대구경제를 살릴 수 있는가를 선택하는 선거다. 첫날부터 능숙하게 일하는 준비된 프로 경제시장으로서 대구의 자존심과 자신감을 반드시 되찾아드리겠다. 추경호가 단디 하겠다. 대구=정석준 기자