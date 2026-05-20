하나금융, ‘One-IB’ 포럼 개최 생산적 금융 실행 전략 점검

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 생산적 금융 확대를 위해 그룹 차원의 IB 협업 체계를 강화한다고 20일 밝혔다.

하나금융은 지난 19일 서울 여의도 하나증권 본사에서 그룹 관계사들의 IB 역량을 결집하기 위한 ‘제2회 Hana One-IB 마켓 포럼(HoF)’을 개최했다

강성묵 하나금융 부회장을 비롯해 하나은행·하나증권·하나캐피탈·하나대체투자자산운용·하나벤처스 등 5개 관계사 임원·부서장과 IB 전문가 등 113명이 한자리에 모여 생산적 금융 실행 전략과 협업 체계를 점검했다.

강성묵 부회장은 “금융이 기업의 성장을 제대로 돕기 위해서는 해당 산업에 대한 깊이 있는 이해가 반드시 필요하다”며 “이번 포럼과 같은 정례적인 소통을 통해 내부 역량을 지속적으로 강화하고, 생산적 금융 지원을 차질 없이 실행해 실물 경제 활성화의 마중물 역할을 수행하겠다”고 말했다.

이에 산업연구원(KIET) 전문가를 초청해 중동 지정학 리스크와 산업·금융시장 변화 등을 주제로 강연을 진행했다. 이어 하나금융연구소와 하나증권 리서치센터가 공동으로 AI·인프라, 바이오·헬스케어 등 생산적 금융 핵심 산업에 대한 시장 전망과 유망 섹터를 분석해 공유했다.

한편, 하나금융은 올해 생산적 금융 공급 규모를 기존 계획보다 1조6000억원 늘어난 17조8000억원으로 확대했다. 국민성장펀드와 모험자본 공급, 첨단산업 투자 등 그룹 자체 투자에 2조5000억원을 배정하고, 관련 대출 지원도 12조8000억원 규모로 집행할 계획이다.

조직 개편도 병행하고 있다. 하나금융은 지난 2월 지주 내 ‘투자·생산적금융부문’과 ‘생산적금융지원팀’을 신설하고 핵심성과지표(KPI)를 개편하는 등 그룹 전반의 실행 체계를 생산적 금융 중심으로 재편했다. 이와 함께, 하나금융은 기존 부동산 중심의 자금 쏠림을 완화하고, 국가전략산업 육성과 벤처·중소·중견기업, 지역 발전 등 생산적 투자로 전환하기 위한 ‘하나 모두 성장 프로젝트’도 가동 중이다.