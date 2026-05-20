구글과 협력…안드로이드 XR 기반 2종 첫 공개 스마트폰 없이 길 안내·번역·촬영 지원 메타 국내 출시·애플 개발로 빅테크 경쟁 가속

[헤럴드경제=박혜림 기자] ‘넥스트 스마트폰’ 폼팩터 주도권을 둘러싼 빅테크 경쟁이 ‘안경’으로 옮겨붙고 있다. 삼성전자와 구글이 협업한 AI 글라스가 마침내 베일을 벗었다. 스마트폰을 꺼내지 않고도 길 안내, 번역, 메시지 확인, 일정 등록 등을 처리할 수 있는 안경형 AI 기기다. 앞서 메타도 AI 글라스 2종을 공개했다. 개인형 AI 기기 주도권을 둘러싼 경쟁이 스마트폰에서 안경형 기기로 확산하는 모습이다.

삼성전자와 구글은 19일(현지시간) 미국 캘리포니아주 마운틴뷰 구글 본사에서 열린 ‘구글 I/O 2026’에서 안드로이드 XR 기반 AI 글라스 2종을 선보였다.

양사가 지난해 12월 글로벌 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터, 워비파커와 AI 글라스 협업을 공식화한 이후 실제 제품 디자인을 공개한 것은 이번이 처음이다. 구체적인 사양은 아직 공개되지 않았으며, 제품은 올해 가을께 출시될 예정이다.

이날 공개된 제품은 젠틀몬스터 특유의 과감하고 감각적인 디자인을 반영한 모델과 워비파커의 클래식한 분위기를 살린 모델 등 2종이다. 갤럭시 AI폰의 AI 기능을 손쉽게 호출하고 확장하는 보조 기기 성격이 강하다. 디스플레이는 탑재되지 않았지만 스피커, 카메라, 마이크를 내장해 사용자의 주변 상황을 인식하고 음성 명령을 수행하는 방식이다. 손으로 스마트폰을 조작하지 않아도 필요한 AI 기능을 실행할 수 있도록 설계됐다.

사용자는 구글 AI ‘제미나이’를 호출해 화면을 보지 않고도 길 안내를 받을 수 있다. 주변 장소 추천, 메시지 전송, 사진 촬영, 일정 등록 등도 음성으로 처리할 수 있다. 사용자가 바라보는 메뉴판이나 표지판을 인식해 번역해주는 기능도 제공된다. 스마트폰 중심이던 AI 경험을 얼굴 위 기기로 확장하려는 시도다.

김정현 삼성전자 MX사업부 부사장은 “이번 AI 글라스는 삼성의 AI 비전을 확장하는 중요한 이정표”라며, “삼성의 모바일 리더십과 파트너사와의 협업을 바탕으로 갤럭시 생태계 경험을 확장해 더 의미있는 사용자 경험을 제공하는 데 집중할 것”이라고 말했다.

샤람 이자디(Shahram Izadi) 구글 안드로이드 XR 담당 부사장은 “신규 글라스는 AI를 일상에서 더 유용하게 만들겠다는 구글과 삼성의 공동 비전이 담긴 제품”이라며 “삼성의 하드웨어 리더십에 아이웨어 파트너사의 프리미엄 디자인을 더해 자연스러운 핸즈프리 경험을 제공할 것”이라고 전했다.

삼성전자와 구글의 참전으로 AI 글라스 시장을 둘러싼 빅테크 경쟁도 가속화되는 양상이다. 메타도 에실로룩소티카와 손잡고 ‘레이밴 메타 2세대’와 ‘오클리 메타’ 등 AI 글라스 2종을 오는 25일 한국에 출시한다. 애플 역시 2027년 상용화를 목표로 스마트글라스 개발을 진행 중인 것으로 알려졌다. 이르면 올해 말 사전 공개 가능성도 거론된다.

시장도 커지고 있다. 카운터포인트리서치에 따르면 2025년 글로벌 AR 스마트글라스 출하량은 전년 대비 98% 증가해 사상 최고치를 기록했다.