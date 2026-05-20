본사∙현장 임직원, 외부 기관 교육 이수 향후 일반인 대상 안전체험교육 기회 확대

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 자사가 운영하는 안전체험센터 ‘세이프티온(Safety ON)’이 한국산업안전보건공단의 ‘민간 안전체험교육장 인정서’를 취득했다고 20일 밝혔다.

롯데건설은 전날 경기도 오산시 롯데인재개발원에 위치한 세이프티온에서 관계자들이 참석한 가운데 수여식을 진행했다.

민간 안전체험교육장 인정 제도는 한국산업안전보건공단이 대국민 안전문화 확산 및 산업재해 예방을 위해 도입한 것이다. 교육 프로그램부터 강사, 시설, 장비 등을 종합적으로 심사해 산업안전보건교육 규정에 적합한 교육장을 민간 안전체험교육장으로 인정한다. 인정받은 교육장에서 안전체험교육을 이수하면 산업안전보건법상 근로자 정기안전보건교육 시간의 2배를 인정받는다.

세이프티온은 지난 2022년 2월 약 1160㎡ 규모로 개관했다. 센터에서 추락, 화재, 전도, 질식, 감전 등 현장에서 발생할 수 있는 18종의 재해를 체험할 수 있다. 크레인∙사다리 전도, 개구부∙안전벨트 추락, 소화기 사용 등 14종의 안전관리 체험 시설과 응급처치, 근골격계 질환 예방 등 4종의 보건관리 체험 시설이 있다. 또한 가상현실(VR) 기기를 통해 현장에서 발생할 수 있는 낙하, 충돌 등 33종의 재해를 체험할 수 있도록 체험실도 운영하고 있다. 안전체험 교육과정은 체험과정, 실무과정, 특화과정 등 3가지로 나뉘며, 이론, 실습, 평가로 이뤄진다.

현재까지 세이프티온 교육을 이수한 누적 인원은 약 1만2300명에 달한다. 롯데건설 본사, 현장, 그룹사, 파트너사, 외부 기관 등이 참여했다. 지난 2024년에는 경복대학교 안전보건과와 중대재해 예방을 위한 안전보건 인력 양성 산학협력 협약을 맺고, 재학생들에게 안전체험교육도 제공하기도 했다. 지난해에는 동국대학교 재학생, 올해에는 고용노동부 신임 근로감독관들이 센터를 찾아 교육을 받았다.

한편 롯데건설은 올해 1분기 연결 기준 매출액 1조6012억원, 영업이익 504억원을 기록했다. 수익성 개선 결과 영업이익은 전년 대비 1240% 급증했다