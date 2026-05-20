텍사스주 샌안토니오 베어카운티 내 4.2만명 부지에 조성 CPS 에너지와 ‘알라모 시티 ESS 프로젝트’ 추진 LG에너지솔루션 등도 참여 내년 상업 운전 목표

[헤럴드경제=한영대 기자] OCI홀딩스는 19일(현지시간) 미국 자회사 OCI 에너지가 텍사스주 남동부 베어카운티에서 현지 에너지 업체 CPS 에너지와 ‘알라모 시티 에너지저장장치(ESS) 프로젝트’ 기공식을 개최했다고 20일 밝혔다.

알라모 시티 ESS 프로젝트는 텍사스 샌안토니오 베어카운티 약 4만2000평(14만㎡) 부지에 조성된다. 총 120㎿(메가와트) 출력과 480㎿h(메가와트시) 저장 용량을 갖춘 대규모 전력 저장 시스템 구축 사업이다.

이번 프로젝트에는 금융조달을 담당하는 ING 캐피탈을 비롯해 배터리 공급사 LG에너지솔루션 버테크, EPC(설계·조달·시공) 업체인 엘진 파워 설루션 등 다수의 글로벌 파트너들이 참여한다.

OCI 에너지는 내년 상업운전을 목표로 하고 있다. 완공 후 샌안토니오 인근 약 3만 가구(3인 기준)의 전력 수요를 최대 4시간 동안 충당할 수 있을 것으로 예상된다.

앞서 OCI 에너지는 알라모 시티 ESS LLC 프로젝트 개발을 발표하면서 CPS 에너지와 ESS 장기 저장 용량 협약(SCA)을 맺은 바 있다. 당시 협약을 통해 향후 약 20년간 CPS 에너지를 통해 샌안토니오 지역에 전력을 제공하기로 밝힌 바 있다.

OCI홀딩스 관계자는 “프로젝트 완공 직전 매각하는 기존 구조에서 벗어나 합작 투자 등 직접 운영 비중을 늘려 장기적으로 전력 판매 수익을 창출해 내겠다”면서 “특히 태양광의 간헐성을 보완할 수 있는 ESS 사업을 전략적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, OCI그룹은 기존의 태양광용 폴리실리콘 위주 사업 구조에서 벗어나기 위해 포트폴리오 다각화에 공을 들이고 있다. 그 일환으로 OCI 에너지는 미국 텍사스주를 거점으로 북미 유틸리티 태양광 및 ESS 시장의 핵심 업체로서 입지를 다지기 위한 투자를 지속하고 있다. 현재 7GW(기가와트) 규모의 31개 프로젝트 파이프라인(개발 자산)을 보유 중이다.